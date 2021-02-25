年銷2,400萬雙！兩大私募爭搶勃肯鞋 LV老闆出資方勝
消息人士透露，由法國精品集團路易威登（LVMH）出資的私募股權公司L Catterton正接近敲定協議，將收購德國百年涼鞋品牌勃肯鞋（Birkenstock）。
消息人士說，L Catterton和勃肯鞋背後家族企業可望在下周宣布收購協議，勃肯品牌估值達到40億歐元（49億美元）。
實際上，L Catterton一直在與收購業者CVC Capital Partners競購勃肯，後者在今年稍早曾接近敲定收購勃肯。不過最後，勃肯鞋家族比較欣賞L Catterton過往收購家族企業持有消費品牌的紀錄，以及該公司拓展亞洲市場能力。
L Catterton和勃肯的公司代表不願置評。消息人士說，雖然協商已有進展，但協議仍可能延後宣布或破局，因為CVC仍有意收購勃肯。
L Catterton成立在2016年，由美國投資公司Catterton和路易威登與其億萬富豪創辦人阿諾特（Bernard Arnault）的私募股權營運事業合併而成。根據官網資料，該公司現在管理超過230億美元資產。
勃肯是歷史近250年的知名涼鞋品牌，受到嬉皮人士和青睞學院風人士喜愛，甚至連Celine和紀梵希（Givenchy）在內的一系列精品品牌都曾推出過勃肯風格涼鞋、在1990年代和2000年代由明星穿搭掀起熱潮。
勃肯在截至2019年9月底止的年度賣出2,3800萬雙鞋，帶動營收成長11%至7.21億歐元。
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