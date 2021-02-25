舉小晶片拖延美國汽車生產為例 拜登下令強化供應鏈

美國總統拜登24日在白宮表示，政府必須強化關鍵供應鏈彈性，底線是「美國人永遠不會面臨短缺，無論是汽車、處方藥或食品。」

拜登在簽署行政命令前發表談話，他用拇指和食指從講桌上捻起一小片電腦半導體晶片解釋，這個肉眼都不見得看得清楚的小晶片，拖延了汽車生產，減少美國勞工的工作時間；這就是21世紀的馬蹄鐵釘。

拜登所指為英國國王理查三世1485年率兵出征，卻因為其戰馬馬蹄鐵少了一根釘子，最後輸掉戰爭與整個王國的故事。

拜登說，半導體晶片比郵票還小，卻擁有超過80億個電晶體，這些晶片是創新設計的奇蹟，與現代生活息息相關，不只是汽車，還有智慧型手機、電視、收音機與醫療診斷設備等等。

拜登表示，美國不應在國家緊急狀態中，仰賴一個不認同美國價值觀的外國，來保護及供應人民所需。

拜登說，美國需要確保供應練安全可靠，打造供應鏈彈性將意謂著在國內增加產量，及與其他可信賴朋友、夥伴與共享價值的國家更緊密合作，讓「我們的供應鏈不致成為用來打擊我們的手段」。

拜登表示，政府與參眾議院合作制定這項行政命令，且國會已經批准370億美元的短期資金，確保美國的半導體實力；同時，美國正與盟友、半導體公司和其他供應鏈相關業者，提高產量，以解決眼前瓶頸。

根據拜登簽署的行政命令，相關部會須在100天內檢視關鍵產品的供應鏈風險，商務部長在100天內釐清半導體製造及先進封裝的供應鏈風險，且提出解決的政策建議；能源部負責包括電動車在內的高蓄電電池；國防部負責關鍵礦物與其他戰略原料，包括稀土；衛生部負責藥品。

另外，包含國防部、衛生部在內的7個政府部門，在一年內要完成供應鏈評估，檢視國防工業、公共衛生、通訊科技、交通、能源和農產品與糧食生產共6大領域。