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舉小晶片拖延美國汽車生產為例 拜登下令強化供應鏈

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統拜登用拇指和食指從講桌上捻起一小片電腦半導體晶片解釋，這個肉眼都不見得看得清楚的小晶片，拖延了汽車生產，減少美國勞工的工作時間。歐新社。
美國總統拜登用拇指和食指從講桌上捻起一小片電腦半導體晶片解釋，這個肉眼都不見得看得清楚的小晶片，拖延了汽車生產，減少美國勞工的工作時間。歐新社。

美國總統拜登24日在白宮表示，政府必須強化關鍵供應鏈彈性，底線是「美國人永遠不會面臨短缺，無論是汽車、處方藥或食品。」

拜登在簽署行政命令前發表談話，他用拇指和食指從講桌上捻起一小片電腦半導體晶片解釋，這個肉眼都不見得看得清楚的小晶片，拖延了汽車生產，減少美國勞工的工作時間；這就是21世紀的馬蹄鐵釘。

拜登所指為英國國王理查三世1485年率兵出征，卻因為其戰馬馬蹄鐵少了一根釘子，最後輸掉戰爭與整個王國的故事。

拜登說，半導體晶片比郵票還小，卻擁有超過80億個電晶體，這些晶片是創新設計的奇蹟，與現代生活息息相關，不只是汽車，還有智慧型手機、電視、收音機與醫療診斷設備等等。

拜登表示，美國不應在國家緊急狀態中，仰賴一個不認同美國價值觀的外國，來保護及供應人民所需。

拜登說，美國需要確保供應練安全可靠，打造供應鏈彈性將意謂著在國內增加產量，及與其他可信賴朋友、夥伴與共享價值的國家更緊密合作，讓「我們的供應鏈不致成為用來打擊我們的手段」。

拜登表示，政府與參眾議院合作制定這項行政命令，且國會已經批准370億美元的短期資金，確保美國的半導體實力；同時，美國正與盟友、半導體公司和其他供應鏈相關業者，提高產量，以解決眼前瓶頸。

根據拜登簽署的行政命令，相關部會須在100天內檢視關鍵產品的供應鏈風險，商務部長在100天內釐清半導體製造及先進封裝的供應鏈風險，且提出解決的政策建議；能源部負責包括電動車在內的高蓄電電池；國防部負責關鍵礦物與其他戰略原料，包括稀土；衛生部負責藥品。

另外，包含國防部、衛生部在內的7個政府部門，在一年內要完成供應鏈評估，檢視國防工業、公共衛生、通訊科技、交通、能源和農產品與糧食生產共6大領域。

拜登 半導體

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