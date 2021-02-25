輝達發布優預期財測！Q4銷售首度突破50億美元

輝達公司（Nvidia）周三（24日）公布，去年第4季的銷售首度超越50億美元，儘管全球半導體供應短缺，但假日購物季期間電玩晶片需求強勁，且加密貨幣開礦活動的興趣重新燃起。該公司並進一步發布優於市場預期的本季財測。

這家總部在加州聖塔克拉拉的繪圖晶片大廠說，截至4月的本季，營收將自51.9億美元攀升至54.1億美元。該預測遠優於彭博資訊編纂資料顯示的分析師平均預估值45億美元。

輝達股價周三在在盤後交易勁揚3%。該股稍早在紐約交易所的收盤價為579.96美元。

在12月底止的去年第4季，輝達的獲利和營收雙雙超越分析師預期。經調整過後的每股盈餘為3.1美元，高於一年前的1.89美元，以及Refinitiv訪調分析師預期的2.81美元。營收自一年前的31.1億美元，銳增61%至首次突破50億美元，也優於分析師預估的48.2億美元。

因顯卡出現輝達執行長黃仁勳形容的「驚人」需求，電玩部門銷售激增67%至25億美元，刷新該公司的紀錄。

在此同時，輝達財務長Colette Kress周三在電話法說會上表示，顯卡供應短缺未來恐仍將存在。

輝達上周說，希望通過推出一種專門用來挖掘加密貨幣的晶片（CMP）來緩解顯卡短缺問題。比特幣和乙太幣在內的加密貨幣過去一年飆升至創紀錄價位，急於趕上熱潮的挖礦者創造出吞噬遊戲供應的需求。

Kress於法說會上說，預計今年第1季的CMP銷售約為5,000萬美元。

在資料中心方面，銷售比一年前增加將近一倍至19億美元，表現也優於分析師預期的18.5億美元。

黃仁勳說：「我們的A100，AI資料中心通用的GPU，在各雲端服務提供商和垂直行業之間銷售大增。全球成千上萬家公司正使用輝達AI創建雲端產品，提供可改變大型行業的AI服務。我們正見識每個行業出現智慧手機時刻。」

他解釋，愈來愈多的產品變得像智慧手機一樣--也就是須與數據中心AI服務溝通，才能 發揮最佳功能的產品。他說：「你會看到智慧割草機、智慧曳引機、智慧空調、智慧電梯、智慧建築、智慧倉庫、機器人零售商店--整家店就像一個機器人。它們都將由AI驅動，具有自主功能。」