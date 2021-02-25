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台積電、聯電ADR大漲超過2% 隨費半指數勁漲

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台積電、聯電ADR大漲超過2% 隨費半指數勁漲

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（24日）隨費半指數勁揚，台積電大漲超過2%，較在台灣上市交易的股票溢價17%。

道瓊工業指數24日收盤大漲424.51點，漲幅1.35%，報31,961.86點；標普500指數上漲44.06點，漲幅1.14%，報3,925.43點；那斯達克指數漲132.77點，漲幅0.99%，報13,597.97點。

費城半導體指數收盤勁揚3.24%。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 7.90 +1.02%

中華電 CHT 39.75 +0.73%

台積電 TSM 132.30 +2.48%

聯電 UMC 10.05 +2.45%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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