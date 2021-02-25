現代將召回8萬輛電動車

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電

南韓現代汽車將在全球召回逾8萬輛電動車，主要為了更換電池，因這些電池有起火之虞，預估相關成本高達1兆韓元（9億美元），成為舉世成本最高昂的電動車召回行動。

現代汽車將於全球召回8.2萬輛電動車，當中包含約7.6萬輛Kona、以及Ioniq和Elec City等電動車款。南韓運輸部說，目前全世界已有約15輛Kona發生起火事故，南韓11起、加拿大有兩例、芬蘭和奧地利各一起。

現代汽車去年10月宣布，將召回在2017年9月和2020年3月間生產的7.7萬輛Kona，並更新軟體；但今年1月時，一輛已召修完畢的車輛依然起火，引發南韓當局調查首次召回。現代汽車預估，整體召回成本高達1兆韓元，當中約389億韓元來自首次召回。

負責供應這批電池的樂金Energy Solution聲明表示，現代汽車在其電池管理系統中，並未正確採用樂金建議的快充邏輯，才導致起火，電池組本身並非起火主因。

消息人士指出，現代汽車和樂金Energy Solution正在討論如何分攤替換電池的成本，但尚未達成協議，且雙方都認為責任出在對方身上。

現代和樂金Energy Solution會如何解決電池問題，將為快速成長的電動車產業設下先例；目前也有其他車廠遇到類似問題。部分車廠選擇在召回電動車時升級軟體，因為這麼做的成本遠比更換電池低廉。分析師表示，電動車的售價中，電池占比高達約四成。

南韓 事故

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