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特斯拉回檔 女股神逢低搶進

經濟日報 / 編譯黃淑玲湯淑君林奇賢／綜合外電
「女股神」的伍德（Cathie Wood）稱在特斯拉大跌之際加碼買進。彭博
「女股神」的伍德（Cathie Wood）稱在特斯拉大跌之際加碼買進。彭博

特斯拉（Tesla）股價23日早盤一度跌12%，與美國其他大型科技股同步重挫，但也為「鐵粉」帶來罕有的逢低買進機會，人稱「女股神」的伍德（Cathie Wood）便是其中之一，儘管她操盤的基金也大失血，她仍說這樣的回檔很「健康」，並在特斯拉跌深時繼續大膽敲進。

伍德接受彭博廣播訪談時透露，自己趁特斯拉這次回檔買了「很多」。她操盤的方舟投資管理（Ark）24日宣布，前一日分三批買進1.71億美元的特斯拉股票。特斯拉24日早盤漲1%，報702美元。

方舟旗下三檔ETF流出的資金，創下該公司史上最慘重紀錄，旗艦產品Ark創新ETF流出4.65億美元。投資人從Ark生物基因革新ETF（ARKG）撤出2.02億美元，Ark次世代網路ETF（ARKW）也失血1.19億美元。

至於這幾天也大幅走低的比特幣，伍德說：「我們對比特幣的看法非常正面，很樂見它現在健康修正，沒有任何市場總是直線上升。」她也沒表明方舟是否買進比特幣。

伍德說，「修正是好的，讓我們都保持謙卑」；「我所處的這個最強牛市，是以擔憂的牆築起。」

這幾天在5萬美元關卡來回的比特幣，23日還受到另一些支持，例如行動支付業者Square表示，已買進3,318枚比特幣，總購買價為1.7億美元。

不過分析師警告，特斯拉、比特幣與方舟投資公司三者同舟一命、漲跌與共 ，萬一市況生變引發的漣漪效應令人憂心。盛寶銀行（Saxo）策略師賈瑞便說，特斯拉陷入「風險叢集」，命運與比特幣和方舟糾纏在一起。

特斯拉已投資15億美元買進比特幣，激勵比特幣行情再創新高，但近日受這種加密幣大跌連累；特斯拉也是方舟旗下多支ETF的最大投資部位，特斯拉股價重挫，連帶拖累方舟ETF。

賈瑞指出，方舟基金規模龐大、人氣又旺，若大型持股從雲端墜落，可能加速大盤賣壓。方舟主動式管理基金的大型持股集中在一些生技公司。據盛寶估算，光是特斯拉一檔，在方舟五支主動式基金總管理資產的占比就達到6.7%。

賈瑞認為，方舟基金也間接受比特幣暴跌牽連，「隱約顯示對相同的風險驅動力有反應，由此可見或許持有的是同一群投資人」。

特斯拉 比特幣 ETF

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