Fisker創新 從蘋果找靈感

當年亨利‧福特（Henry Ford）試了三次，總算創設出福特汽車公司。菲斯克（Henrik Fisker）有信心，他只要第二次便能成功。前一次慘痛經驗讓他學到許多，現在他認為自己策略甚至比對手特斯拉還要好。

2016年10月於加州成立的Fisker公司，首款電動車是全電動運動休旅車（SUV）Ocean，預計明年下半年量產，起價37,500美元，比目前市面多數電動SUV便宜。

CNN報導，雖然目前SUV市場已逐漸飽和，但菲斯克認為，這款車仍極具競爭力。他創辦的前一家公司，推出的車款Karma，為了造型犧牲了舒適度和實用性，換來惡評如潮，讓他學到寶貴教訓。因此，這款Ocean將會更講究機能性，並比其他車廠的SUV更像真正的SUV。

曾在BMW和奧斯頓馬丁（Aston Martin）擔任設計師的菲斯克說：「熟悉我的人都知道我能設計豪華車，我不認為我還需要向任何人證明這一點。」

因為看到特斯拉同時為了品質和興建工廠問題所苦，Fisker的Ocean將採外包生產。

菲斯克說：「事實上我多少從蘋果和鴻海的合作模式，想到我們商業模式的靈感，蘋果就連手機都不自己生產。」根據彭博資訊資料，截至2019年底，Fisker公司有1,352名員工。

菲斯克也重新思考車輛銷售方式。相較傳統車廠仰賴授權的經銷商販售，Fisker將直接向顧客銷售車輛。

這種商業模式曾讓特斯拉與許多傳統汽車經銷商陷入法律糾紛，但菲斯克認為，特斯拉已為他大致清除採取同樣模式會遇到的障礙。

汽車網站Edmunds.com資深經理人德魯瑞表示，他認同特斯拉讓這樣的銷售模式變成可能，但擁有獨立的經銷商仍有些好處。和生產車輛一樣，汽車銷售也需要經驗、訓練和物流，菲斯克正在挑戰的是將一項通常外包的事業轉為內包。