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全球債市表現 六年來最糟

經濟日報 / 編譯湯淑君林聰毅／綜合外電
全球債市2021年初表現為2015年來最糟，反映投資人更樂觀看待全球經濟前景，但也愈來愈擔心通膨復熾壓力將接踵而至，效應已逐漸波及股市。 （路透）
全球債市2021年初表現為2015年來最糟，反映投資人更樂觀看待全球經濟前景，但也愈來愈擔心通膨復熾壓力將接踵而至，效應已逐漸波及股市。 （路透）

全球債市2021年初表現為2015年來最糟，反映投資人更樂觀看待全球展開新冠肺炎疫苗施打，將協助經濟復甦，但也愈來愈擔心睽違數十年的通膨復熾壓力將接踵而至。

自去年底以來，追蹤價值70兆美元債券的彭博巴克萊多元債券指數已下跌1.9%，這是根據總回報計算，計入價格變動與利息支付。若跌勢持續到本季末，全季表現將是2018年中以來最糟的一季，也會寫下六年來最大的第1季跌幅。

債市市況轉跌在1月開始加劇，因為喬治亞州兩席參議員決選結果讓美國民主黨掌控國會參、眾兩院，升高大規模疫情紓困方案過關的機率。但債市賣壓到最近幾周開始明顯加速、擴大。

首當其衝的是政府公債市場，受通膨預期顧慮打擊尤深，投資人唯恐通膨加速升高將侵蝕利息支付和報酬。根據彭博巴克萊美國公債指數，更長期的美債就總回報計算，今年來已跌掉逾9%。

Yardeni研究公司總裁亞登尼說：「我們或許終於再度踏上通往通膨的路上。我看到愈來愈多跡象顯示通膨壓力升高，肇因於財政和貨幣當局為因應疫情而推出規模空前的刺激措施。」

全球債券價格下跌，走勢相反的殖利率竄升。美國10年期公債殖利率從今年初的0.9%，23日升到逼近1.4%，是一年前疫情爆發以來最高。澳洲10年期債券殖利率更超越疫情前的水準。日本殖利率升破0.1%，是2018年來首見。

債市賣壓的漣漪效應已開始波及全球股市。

分析師說，處於歷史低點的債券殖利率，一直是推動金融市場從去年3月谷底全面且大幅反彈的主要動力。股市已經顯示出債券利率回升的影響。

從今年初開始股市一直扶搖直上，但自2月16日創下歷史新高以來，富時全球指數如今已下跌2.5％。以科技股為主的那斯達克100指數自上周攀頂迄今已回跌逾6％。

PGIM固定收益的資深基金經理人彼得斯說，這些金融市場走勢令人聯想到「迷你縮減恐慌2.0」。「縮減恐慌」是指美國聯準會（Fed）在2013年宣布縮減其債券購買計劃時，撼動了全球金融市場。

通膨 債市 疫情

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