在出口、營建業帶動下，德國去年第4季國內生產毛額（GDP）成長率上修至0.3%，凸顯經濟在新冠肺炎疫情下的韌性，但各國延長封鎖令，且疫苗接種進度緩慢，使近期德國經濟展望蒙上陰影。

德國統計局24日公布，去年第4季GDP比前季擴張0.3%，優於原估的0.1%；經日曆效應調整後，全年GDP年縮5.3%，縮幅比許多歐洲國家小，受益於德國大推刺激措施救經濟。

德國經濟目前面臨的最大擔憂是，在展開大規模接種並達成群體免疫，使政府可鬆綁防疫措施前，國內商業活動將持續受限。在迫使公司停業、人們居家避疫的封鎖令不斷延長之際，歐盟新冠疫苗的施打進度，正嚴重落後於美國和英國。

荷蘭國際集團（ING）宏觀經濟全球主管布熱斯基（Carsten Brzeski）說，去年12月中以來的更嚴封鎖令、2月嚴寒天氣，以及國際需求疲軟，都增加了德國經濟成長出現逆轉的可能性。

梅克爾政府已警告，該國正處於第三波染疫浪潮中，應謹慎權衡重開學校和企業的舉措。