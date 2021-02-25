印尼超級巨富 疫後將跳增

不動產顧問公司萊坊（Knight Frank）最新年度調查顯示，在疫苗普遍施打平息新冠肺炎疫情後，印尼超級巨富人數的年增幅可望超越中國大陸。

根據這份預定3月2日正式發布的「2021年財富報告」，在止於2025年的五年期間，東南亞最大經濟體印尼的「超高淨值人士」（UHNWI）人數可望年增67%，增幅將稱冠亞洲和全世界。

這份報告把「超高淨值」的門檻訂在3,000萬美元，包括主要住宅的價值。

萊坊亞太地區主管賈瑞特接受日經亞洲網站訪問時說：「印尼一直是沉睡的亞洲經濟巨人，擁有龐大年輕人口和迅速擴大的中產階級。加上廣大的國內消費基礎以及Gojek這類新興科技獨角獸，國內多的是財富創造機會。」

調查顯示，未來五年超級巨富成長率次高的是印度，估計年增63%；三至六名依序是波蘭、瑞典、法國和紐西蘭；中國大陸以46%的預估年增幅名列第七。

賈瑞特指出，印尼和中國等國市場既大，成長又快，使亞洲成為全球財富創造中心。過去十年來，亞洲技術能力和基礎建設都有長足進步，在科技公司全球營收成長的占比吃重，財富和商業隨之飛快成長。

就區域來分，未來五年，亞洲「超高淨值人士」年增幅估計可達39%，稱冠全球，其中亞太地區增幅估為33%。其次是非洲，預估成長率達33%。北美、中東、拉丁美洲和歐洲預料都介於23%與25%之間，比全球平均增幅27%低。

賈瑞特說：「亞太作為世界頂尖財富重鎮的地位持續增強。」全球展開疫苗施打，使亞太富人對復甦前景更樂觀。

萊坊上季訪調中國、新加坡、南韓、台灣等地逾600個私人銀行員、理財顧問和家庭理財辦公室發現，亞太區逾八成受訪者預期今年客戶的財富將增加，多數人估計增幅可達90%。