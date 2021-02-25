防疫股老闆 資產大縮水

去年新冠肺炎疫情肆虐，防疫類股大爆發，讓許多人身價水漲船高，晉升億萬富豪之列，但隨著疫苗開打，一些富豪的萬貫財富迅速縮水。

在馬來西亞，回到去年8月，當時疫情推高醫療防護設備需求，在當地催生出至少五名億萬富豪，但這些大馬防疫股股價自高點迄今回跌逾三成，讓創辦人的資產淨值蒸發逾90億美元。

在南韓，生技公司、新冠病毒篩檢套件製造商Seegene和擁有皮下注射技術的生技公司Alteogen就是最好例子。Seegene創辦人與家族合計擁有31%公司持股，現值8.4億美元，已較去年的16億美元幾近腰斬。

股價去年大漲讓這兩家公司創辦人躍居億萬富豪。然而，在疫苗開打數個月後，已失去「億萬富豪」頭銜，因為股價重挫超過40%，凸顯投資人擔心營收動能是否可延續。

雖然輝瑞、BioNTech與莫德納（Moderna）疫苗所催生出的億萬富豪迄今仍維持多數財富，但許多其他防疫概念股都已下跌，數日的波動可能超過20%。

另外，一些在中國製造出多位億萬富豪的醫療與生技公司，股價也已大跌，包括紗布和醫療口罩製造商奧美醫療（Allmed Medical Products），以及廣州萬孚生技公司。