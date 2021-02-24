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影／落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
剛抵達艾德加慈善庇護農場的綿羊巴拉克，若不是臉龐露出來，幾乎看不出巴拉克是一隻綿羊，反而更像是某種巨大的肉球。路透/Edgar's Mission
剛抵達艾德加慈善庇護農場的綿羊巴拉克，若不是臉龐露出來，幾乎看不出巴拉克是一隻綿羊，反而更像是某種巨大的肉球。路透/Edgar's Mission

澳洲有一隻綿羊落跑荒野多年，長出一身又長又重的羊毛，直到2月初才被民眾發現，並趕緊聯絡動物收容所把牠帶回照料，志工隨後花了將近一個鐘頭，才把超過35公斤的羊毛剪得乾乾淨淨。

艾德加慈善庇護農場（Edgar's Mission Farm Sanctuary）營運與通訊經理貝倫德（Kyle Behrend）告訴路透，這隻名為巴拉克（Baarack）的綿羊似乎曾是有主的綿羊，但耳標可能被纏繞在臉龐周圍的厚羊毛扯掉，「綿羊至少每年需要剪一次羊毛，否則就會長個不停，就跟巴拉克一樣」。

從影片可見，剛抵達艾德加慈善庇護農場的巴拉克就像穿著一件亂蓬蓬厚重毛皮大衣，上面滿是細枝與寄生蟲，必須靠著工作人員幫忙才能走下拖車，但牠的前腳才剛剛踩到地面，就疑似因體重不堪負荷而跪倒在地。若不是臉龐露出來，幾乎看不出巴拉克是一隻綿羊，反而更像是某種巨大的肉球。

貝倫德表示，從巴拉克身上剪下的羊毛總重35.4公斤，相當於成年袋鼠的一半。牠在森林裡的石頭上蹦蹦跳跳多年，羊蹄狀況仍然非常良好，但健康狀況有點糟糕，不僅體重不足，臉龐周圍的羊毛也讓牠幾乎看不見。志工研判巴拉克已有5年未曾剪過毛，也不敢相信牠居然還能活下來。

剪完羊毛的巴拉克已在艾德加慈善庇護農場安頓下來。貝倫德說，「種種跡象都表明綿羊確實是極為堅韌勇敢的動物，只要我們試過，就無法不愛上牠們」。

澳洲維多利亞省艾德加慈善庇護農場收容的綿羊巴拉克，志工用上將近一個鐘頭，才將超過35公斤的羊毛剪個乾乾淨淨。路透/Edgar's Mission
澳洲維多利亞省艾德加慈善庇護農場收容的綿羊巴拉克，志工用上將近一個鐘頭，才將超過35公斤的羊毛剪個乾乾淨淨。路透/Edgar's Mission

寄生蟲 動物收容所

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