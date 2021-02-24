SolarWinds遇駭 微軟總裁：千人聯手技巧高明

微軟總裁史密斯今天表示，美國資訊科技公司SolarWinds駭客入侵事件，可能是由1000多名軟體工程師聯手，大規模且訓練有素的行動。資安專家認為，這是由俄羅斯發動。

史密斯（Brad Smith）在聯邦參議院情報委員會（Senate Intelligence Committee）聽證會上表示，其他組織沒能力集結這樣的行動。他說，以威脅全球的程度來說，這是「魯莽輕率」之舉。

那場侵駭導致100多家公司遭到攻擊、1萬8000家遭到感染，微軟（Microsoft）是遭到攻擊的公司之一。

「我們問自己，我們認為有多少工程師參與這場集體行動，我們的答案是…至少1000名，非常有技巧、熟練的工程師。」

「我們還沒看過這種規模可以這麼高明的行動。」

史密斯說，俄羅斯與其他政府撐腰組織先前發起的侵駭行動就好比竊賊闖入一間公寓，但SolarWinds事件不一樣，那就像是「得以關掉全城家家戶戶警報系統」的竊賊一樣。