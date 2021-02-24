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發動第1次石油危機 沙國前部長過世

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
發動第1次石油危機的沙烏地部長亞瑪尼（左）於23日去世，右為伊朗知名記者阿布多施尼。（Photo by Aaabdolrashidi on Wikimedia under CC 3.0）
發動第1次石油危機的沙烏地部長亞瑪尼（左）於23日去世，右為伊朗知名記者阿布多施尼。（Photo by Aaabdolrashidi on Wikimedia under CC 3.0）

即使石油危機已成往事，但在國際間仍是兵家必爭之地，而過去發動石油危機的沙烏地部長亞瑪尼於23日去世，讓第1次石油危機的往事再度浮現。當年為了抗議支持以色列的西方國家，由他主導的石油輸出國組織〈OPEC〉發動石油禁運，並將價格控制在高點。事後他並不後悔發動禁運，不過OPEC現在的影響力也已無當年的大。

石油禁運重挫歐美

根據《CNN》報導，前沙烏地石油部長亞瑪尼於23日去世、享年90歲。他在1962年擔任沙烏地的石油部長，並於1973年主導OPEC對美國支持以色列在贖罪日戰爭中打敗阿拉伯聯軍發動的石油禁運，當年OPEC佔全世界石油儲量80%，這也讓西方國家當時經濟急速陷入衰退。

OPEC今非昔比

當時的石油價格從每桶3美元飆漲至12美元，讓美國曾全國石油管制，全國限速55英哩。他曾於1975年差點命喪恐怖份子槍口，當時他與其他OPEC國家的石油部長都遭知名恐怖份子「豺狼卡洛斯」綁架到阿爾及利亞，卡洛斯當初想殺他與伊朗石油部長，但在阿爾及利亞政府協調下獲釋。

他後來受訪時表示，當初石油禁運的動機並不是要傷害經濟，只是要向國際社會強調當時的以色列問題，還有巴勒斯坦居民的處境，希望透過石油禁運，讓以色列從巴勒斯坦撤軍。因此他不後悔宣布禁運，但他對於禁運時的價格管控後悔，因為這讓市場無法反應石油的真正價格，對產油國也是傷害。

而現在OPEC的影響力，在美國油頁岩氣開發下，會員國產油比例僅佔世界30%。而如今的以阿關係也跟過去的劍拔弩張不同，在美國主導下，以色列甚至與長期敵對的沙烏地外交關係正常化，與周圍國家的關係也逐步改善，但巴勒斯坦的問題還是未解。

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OPEC 以色列 巴勒斯坦

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