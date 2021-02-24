白金大幅回落 油價微跌 銅價連四日上漲

白金價格創下六周來盤中最大跌幅，從本月觸及的六年高位進一步回落，因投資人擔心經濟復甦前景已反映於股票和金屬的行情。銅價連續四日上漲，受美元下滑影響，此前聯準會（Fed）鮑爾暗示美國央行距撤回對美國經濟的支持還很遙遠。

●白金回落

多數貴金屬和工業金屬下滑，儘管美元走低。紐約時間下午3:15，現貨鉑金下跌2.6%，至每英兩1,242.51美元，盤中跌幅一度高達4.9%，為1月11日以來盤中最大。以下是整理自彭博的商品行情：

紐約商品交易所4月交割的鉑金期貨合約下跌3.3%，結算於每英兩1,239.70美元。

白金本月一度上漲至2014年以來的最高價位，因市場押注工業需求的復甦。

德國商業銀行分析師Carsten Fritsch稱一些投資者在價格回落至1300美元的關鍵水平下方後變現。

Fritsch表示，白金「未能重新站上1300美元導致了獲利了結。下跌受到了市場情緒惡化的推動。值得注意的是，考慮到白金和鈀金廣泛的工業用途，所以有時表現得像工業金屬。

現貨金價下跌0.2%至每英兩1,805.98美元。鈀金下跌2%，白銀也下跌。

●國際油價微跌

4月交割的西德州中級原油（WTI）跌3美分，收於每桶61.67美元。 4月交割的布蘭特原油期貨價格上漲了13美分，收於每桶65.37美元。

石油貿易公司Vitol Group表示，市場定價體現了短期內嚴重的供不應求。不過，需求何時能夠強勁復甦仍存在不確定性，並且在寒潮過後德州正恢復生產。

「在昨天上漲了2美元之後，」油價很難繼續上漲， Third Bridge的工業、原物料和能源全球負責人Peter McNally說。不過，「如果季節性需求、疫苗推出和持續的供應受限等因素共振，庫存有望繼續下降」。

●銅價連續四日上漲

銅相比去年3月的低點已經上漲一倍，這得益於供應收緊以及對主要經濟體長達多年低通膨時代可能終結的預期。避險基金紛紛湧入金屬和其他大宗商品，因預期隨著經濟從疫情大流行中反彈，政府的刺激措施加上接近零的利率將推動需求，產生通貨膨脹並進一步削弱美元。

不過，一些分析師認為，隨著中國考慮打壓房地產等行業的價格，阻力正在浮現。

倫敦金屬交易所3個月期銅上漲1.2%，收於每噸9,206.50美元，盤中曾觸及2011年8月來最高9,305美元。 所有其他主要金屬均承壓，鎳下跌0.7%，鋅下挫1.5%。