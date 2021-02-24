「女股神」重摔不懼 逢低繼續敲進特斯拉

周二（23日）美國熱門科技股大跌，為鐵粉帶來罕有的逢低買進機會，人稱「女股神」的伍德（Cathie Wood）是其中之一。她在特斯拉（Tesla）大跌13%時，大幅敲進，不過沒有透露購買數額。

伍德在彭博廣播的訪談中形容自己趁這次回檔，買「很多」，但沒明確說她操盤的方舟投資管理（Ark Investment Management）旗下多支ETF究竟又買了多少特斯拉股票。

特斯拉周二跌2.2%，股價已低於去年年底水平，受科技股遭拋售和比特幣下跌拖累。

至於這幾天也大幅走低的比特幣（Bitcoin），伍德說：「我們對比特幣的看法非常正面，很樂見它現在健康修正，沒有任何市場總是直線上升。」她也沒表明方舟是否買進比特幣。

方舟最大基金、規模270億美元的「方舟創新ETF」（代號ARKK）因持有高部位特斯拉，周二連帶承受極大下跌壓力，一度重挫近12%，收盤跌幅收斂到3.3%。

「修正是好的，讓我們都保持謙卑。」伍德說，「我所處的這個最強牛市，是以擔憂的牆築起。」