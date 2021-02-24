比特幣是泡沫破裂？健康回檔？女股神依舊樂觀

比特幣失守5萬美元大關，23日一度重挫18%，反映一些投資人開始拋棄這種當今市場上泡沫吹得最大的資產。

儘管跌勢驚人，但以比特幣23日盤中約48,000美元的價格來看，仍只是約兩周低點。投資人開始思忖，這究竟是加密貨幣更大的回檔趨勢展開，或單純僅凸顯出這個難以預料市場的劇烈波動性。

UBS Global Wealth Management投資長海菲勒（Mark Haefele）在聲明中表示：「我們建議客戶對加密貨幣投機炒作審慎操作。」「除了尚未被解決的監管風險，未來的應用情況也不明朗。」

比特幣自去年12月以來大漲逾一倍後，本周和過去一年暴漲的高價股一同陷入跌勢，賣壓加劇。

一些高知名度的比特幣支持人士表示，值得逢跌買進。

例如有「科技女股神」封號的方舟投資管理公司操盤經理人伍德（Cathie Wood）受訪時表示：「我們對比特幣非常樂觀，樂於見到此處有健康的修正，沒有市場是一路向上的。但伍德並未透露該公司是否有買進。

市場認為比特幣這波賣壓的起因，是特斯拉執行長馬斯克在上周末表示比特幣和乙太幣價格「顯然高了」。特斯拉在2月8日公布已買進15億美元比特幣做為資產負債表的一環，是助長比特幣近期一波漲勢的主因。

推特創辦人多爾西（Jack Dorsey）旗下支付公司Square 23日表示，已經買進約1.7億美元比特幣。若計入先前買進的5,000萬美元比特幣，比特幣在Square截至去年底的總現金、約當現金與有價證券占比達5%左右。

雪梨AMP資本投資者公司動態市場主管Nader Naeimi表示：「它是一種純粹投機性的資產。」

與此同時，加密貨幣交易所Bitfinex已和解一樁由紐約州檢察長Letitia James發動的調查，Bitfinex涉嫌隱藏客戶和公司資金的損失，並且謊報準備金金額。一些市場人士表示，上述包含1,850萬美元罰款在內的和解協議，為加密市場清除一項疑慮。

倫敦加密放款機構Nexo共同創辦人Antoni Trenchev表示：「從宏觀角度而言，這影響還不如一張超速罰單。我樂見他們將揭露更多數據，讓我們能精確評估，希望因此能為市場參與者帶來一些寬慰。」