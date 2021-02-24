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元宵、二二八連假天氣穩 吳德榮：僅周六北台有雨

美元微升 鮑爾發表國會證詞後曾一度下跌

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
Fed對經濟的整體支持可能是美元周二得以維持微漲的理由。路透
Fed對經濟的整體支持可能是美元周二得以維持微漲的理由。路透

美元周二午後小幅走高，聯準會（Fed）鮑爾淡化寬鬆貨幣政策有可能引發通膨的說法；英鎊創下三年來最高。

美國國會通過拜登總統1.9兆美元刺激計劃的可能性越來越大，引發對通膨可能飆升的疑慮。因著這些預期心理，預期景氣復甦的交易愈發受歡迎，這種交易本月推動美元下跌。

鮑爾在美國參院金融委員會作證時表示，Fed將保持政策不變，專注於讓美國民眾重返工作崗位。 雖然鮑爾並未令通膨疑慮緩解，但Fed對經濟的整體支持可能是美元周二得以維持微漲的理由。

美元指數尾盤報90.169，上漲0.2%。

Action Economics全球貨幣分析部門董事總經理Ronald Simpson說：「對於美元而言，接下來的走勢將朝著哪個方向，目前還沒有定論，儘管當前看來，對通膨的掛慮可能會被對美國經濟更快復甦的希望所抵銷，因疫苗接種預計將在未來幾周加速。」

英鎊兌美元周二上午觸及近三年高位1.411美元，尾盤上漲0.33%，投資人堅持押注快速接種疫苗將使英國經濟在未來幾個月重啟。

歐元兌美元跌0.1%，報1.215美元。日圓跌0.2%，報105.27日圓，日圓是2021年以來表現最差的主要貨幣。

通膨 鮑爾

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