快訊

大學學測今天上午9時開放查詢成績 網址在這裡

元宵、二二八連假天氣穩 吳德榮：僅周六北台有雨

台積電ADR大跌3.4%跌幅甚於費半 溢價縮為12.2%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二大跌3.4%收129.10美元，較台北交易股票溢價縮為12.2%。費城半導體指數跌0.6%。

標普500指數和道瓊工業指數周二臨收盤前止跌反彈，聯準會（Fed）主席鮑爾的講話確認經濟復甦前景並緩和通膨升溫的疑慮，促使投資人逢低買入。那斯達克綜合指數也跌深反彈，但終場繼續收黑。

道瓊工業指數小漲15.66點，報31,537.35點；標普500指數漲0.1%，報3,881.37點，盤中一度下跌1.8%；那斯達克綜合指數跌67.85點，或0.5%，報13,465.20點。

台灣加權股價指數昨天上漲33.24點收16,443.40點。台積電跌1.4%收641.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 108.93 -1.51 110.00 -0.97

中華電 CHT 109.94 +0.89 109.50 0.40

台積電 TSM 719.35 -3.35 641.00 12.22

聯電 UMC 54.66 -1.01 55.80 -2.04

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 標普 半導體

延伸閱讀

半導體再添變數…台積電出動水車 確保產能

外資轉買 台股市值飆新高

台積電ADR大跌2.6% 但跌幅小於費半

小六社會教投資 她50萬全押台積電估賺20萬被封「少女股神」

相關新聞

葉倫：比特幣無效率又投機

美國財政部長葉倫22日出席紐約時報Dealbook線上峰會時表示，支持提高企業稅、對調漲資本利得稅持開放態度。她並批評比...

鮑爾化解擔憂 道瓊指數由跌轉升

在聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)的國會證詞減輕了對利率上升和通貨膨脹的擔憂後，道瓊工業平均指數收...

特斯拉股價連三黑 墜落熊市

電動車大廠特斯拉（Tesla）股價23日早盤重挫，延續先前苦吞連三黑的頹勢，且直接墜入熊市，主要是其他大型科技飆股的賣壓...

澳洲臉書大和解 各讓一步

臉書23日表示，已和澳洲政府就引發爭議的媒體立法達成協議，過幾天即可恢復在澳洲的新聞頁面，澳洲政府已同意修改法案，將讓臉...

中重登印度最大貿易國

中國大陸2020年重返印度最大貿易夥伴寶座，因為即使雙方爆發50年來最嚴重邊境流血衝突，新德里對進口機械的仰賴程度，仍超...

服務價格上揚 歐元區通膨回升

在經歷數個月的價格下跌後，歐元區1月的通膨率回升，因為服務和工業產品價格上揚，抵銷了能源價格的跌勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。