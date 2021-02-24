台積電ADR大跌3.4%跌幅甚於費半 溢價縮為12.2%

台積電ADR周二大跌3.4%收129.10美元，較台北交易股票溢價縮為12.2%。費城半導體指數跌0.6%。

標普500指數和道瓊工業指數周二臨收盤前止跌反彈，聯準會（Fed）主席鮑爾的講話確認經濟復甦前景並緩和通膨升溫的疑慮，促使投資人逢低買入。那斯達克綜合指數也跌深反彈，但終場繼續收黑。

道瓊工業指數小漲15.66點，報31,537.35點；標普500指數漲0.1%，報3,881.37點，盤中一度下跌1.8%；那斯達克綜合指數跌67.85點，或0.5%，報13,465.20點。

台灣加權股價指數昨天上漲33.24點收16,443.40點。台積電跌1.4%收641.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 108.93 -1.51 110.00 -0.97

中華電 CHT 109.94 +0.89 109.50 0.40

台積電 TSM 719.35 -3.35 641.00 12.22

聯電 UMC 54.66 -1.01 55.80 -2.04

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據