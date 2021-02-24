鮑爾談話激勵 美股標普和道瓊逆轉收高 那斯達克繼續跌

標普500指數和道瓊工業指數周二臨收盤前止跌反彈，聯準會（Fed）主席鮑爾的講話確認經濟復甦前景並緩和通膨升溫的疑慮，促使投資人逢低買入。那斯達克綜合指數繼續下跌。

道瓊工業指數小漲15.66點，報31,537.35點；標普500指數漲0.1%，報3,881.37點，盤中一度下跌1.8%；那斯達克綜合指數跌67.85點，或0.5%，報13,465.20點。

鮑爾周二在參院銀行委員會作證時，表達離收回刺激措施尚遠的信號。他預料今年內景氣會好轉，恢復到更正常的水準。他還表示，最近債券殖利率上漲表達了市場對經濟前景強勁的「信心」，並不認為通膨率將升到令人不安的水準。

鮑爾的談話促使投資人逢低買入，投資人押注疫苗接種和刺激措施將推動全球經濟復甦。可望因防疫解封受益的航空、飯店和周期性股票領漲，而成長型股票相對於價值型股票邁向逾20年來最差單月表現。

Bright Trading LLC市場結構主管Dennis Dick表示：「投資人正在買入跌深的個股，在過去數月一邊倒的市場上這種操作獲得了回報。」他說：「看跌很難，真的很難。唯一的擔憂就是害怕錯過漲勢。」

Independent Advisor Alliance首席投資官Chris Zaccarelli說：「大家聽進去他（鮑爾）的話，又繼續購買清單上的股票。」他並說，「那些正在觀望，等待著將錢投進去的人來說，或許鮑爾今天上午的發言給了他們一點信心，推動他們在下午入市。」

在標普500指數的11大類股中，有七大類股收高，但非必需消費品股和科的百分比跌幅最大。

特斯拉跌2.2%，股價已低於去年年底水平，受科技股遭拋售和比特幣下跌拖累。比特幣急挫12%，特斯拉最近在這種加密貨幣上投資了15億美元。

加密貨幣礦廠Riot Blockchain和Marathon Patent Group各自大跌24.6%和23.0%，而比特幣銀行Silvergate Capital Corp下跌20.1%。

家裝零售商家得寶（Home Depot）公布優於預期的單季獲利。但這也讓人懷疑，受新冠疫情封鎖期間待在家裡的消費者自己動手做項目推動的銷售飆升，在未來是否可持續。該公司股價下跌3.1%，拖累道瓊工業指數最重。