葉倫：比特幣無效率又投機

美國財政部長葉倫22日出席紐約時報Dealbook線上峰會時表示，支持提高企業稅、對調漲資本利得稅持開放態度。她並批評比特幣無效率且高度投機。

在稅率問題上，葉倫說拜登總統傾向提高企業稅率，正在研究調高至28%；她對考慮調高資本利得稅持開放態度。在被問及金融交易稅時，葉倫說「必須仔細研究這對一般投資人會造成什麼影響」。但她避談財富稅。

葉倫並重申大力支持拜登的1.9兆美元紓困計畫。她說，需要這筆支出來防止經濟長期受疫情損害，對美國民眾發放1,400美元紓困金，是正確舉措，「確實能幫助財務困窘者」。她並表示，可從就業能多快恢復至疫情前水準，來判斷這項財政刺激計畫是否成功。

對於近來狂飆的比特幣，葉倫警告說，比特幣對投資人和大眾都構成威脅，「我不認為比特幣能被當成一種交易機制廣泛使用。我擔心它會被用於非法融資。它是種極為沒有效率的執行交易方式，而且處理這些交易所消耗的大量能源相當驚人。」「比特幣是一種高度投機的資產…，我實在擔心投資人可能遭受的損失」。比特幣價格應聲重挫，23日一度跌18%，從將近5.5萬美元跌至4.5萬美元。

葉倫還暗示，拜登政府支持研究數位美元的可行性，「央行研議發行數位主權貨幣是合理的」。她說，數位美元可能有助於解決美國把低所得家庭納入普惠金融的障礙。