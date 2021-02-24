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日車廠啃蘋果…有利有弊
過去兩周來，幾乎每一家日本汽車製造業者都被問到是否與蘋果有所接觸。倫敦金融時報（FT）專欄作家稻垣加奈指出，對日本汽車業者而言，蘋果的邀約是一把「雙刃劍」。
如果蘋果選定一家日本夥伴，並成功打入汽車市場，此聯盟將成為全球轉向新能源汽車一股主力；但反過來看，日本業者若生產蘋果品牌車輛，無異拉低自己地位，甚至淪為蘋果汽車供應商。如果本汽車公司轉變為汽車裝配廠，將對當地業者造成重大的心理打擊。
日本汽車業對蘋果的吸引力之一，是業者規模有大有小，較小車廠沒能力大舉投資，以轉向生產電動車。速霸陸、鈴木與馬自達已與豐田建立搭配關係，但只是鬆散結盟，不能確保存續。面對不確定的未來，一些日本業者可能會被蘋果的雄厚資金與品牌力量所吸引，使自己能搭上電動車此一主流市場。
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