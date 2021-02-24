澳洲臉書大和解 各讓一步

臉書23日表示，已和澳洲政府就引發爭議的媒體立法達成協議，過幾天即可恢復在澳洲的新聞頁面，澳洲政府已同意修改法案，將讓臉書與Google等科技巨擘享有更多時間與新聞業者協商。

臉書澳洲董事總經理伊斯頓表示，「過幾天」會解除分享新聞的限制 ；「澳洲政府願意做若干調整，並承諾解決我們的核心顧慮，我們對此感到滿意。」臉書上周封鎖澳洲的新聞頁面，以反對澳洲政府準備立法強制該公司和Google為新聞內容付費給澳洲發行者。

澳洲政府23日表示，已就立法做許多調整，例如澳洲在強制數位平台接受最後仲裁前，願給業者更多時間和發行者協商，且政府將評估臉書、Google等大咖已與新聞業者達成的商業協議，是否對新聞界帶來重大貢獻。

這項名為「新聞媒體與數位平台強制議價法」的新法，強制科技企業與媒體公司談判，並賦予澳洲獨立仲裁員調解的權利，臉書和Google都表達反對。澳洲將修改四處條文，包括臉書很在意的最終報價仲裁機制。

澳洲政府推動新法，主要針對臉書和搜尋引擎Google。澳洲與臉書妥協，意味這兩大咖只要與當地媒體達成某些支付新聞費用協議，就不太可能受罰。澳洲國會可望在本周通過新法。

澳洲財政部長佛萊登柏格指出，毫無疑問，澳洲為世界發動一場「代理人戰爭」，很多國家都在看澳洲局勢會如何發展。澳洲與臉書之間的紛爭，備受國際社會關注，加拿大、英國等國也考慮制定類似法令。

Google曾揚言撤出在澳洲的服務，但後來放軟立場，與數家媒體公司達成價值達數以百萬計美元的協議，包括最大的兩家公司，即媒體大亨梅鐸持有的新聞集團和九號台娛樂控股公司（Nine Entertainment）。