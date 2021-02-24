美新創電動車廠借殼上市

美國新創電動車廠Lucid Motors，決定與特殊目的收購公司（SPAC）Churhill Capital Corp IV合併，以便借殼上市。收購公司同意注資44億美元合併Lucid，對其估值為240億美元，成為新創電動車業者關籌資過程中規模最大的交易案。

華爾街日報指出，對於一家還沒生產出第一部車子的車廠而言，240億美元的估值是很高的金額。外界將Lucid視為是美國電動車大廠特斯拉（Tesla）最強的競爭對手。

Lucid執行長羅林森（Peter Rawlinson）說，公司上市將「加速我們下一階段的成長」。Lucid計劃下半年生產的第一款超級豪華全電動車Air，可以開始交車，售價定在16.9萬美元。

Churchill投資人對Lucid寄予厚望。Churchill股價22日盤後交易約40美元，對Lucid隱含估值逾650億美元。相較之下，去年在全球賣了680萬輛車、稅前獲利97億美元的通用汽車（GM），市值約750億美元。

華爾街日報說，這宗交易顯示，SPAC投資人十分熱中電動車相關事業。