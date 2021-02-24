特斯拉股價連三黑 墜落熊市

電動車大廠特斯拉（Tesla）股價23日早盤重挫，延續先前苦吞連三黑的頹勢，且直接墜入熊市，主要是其他大型科技飆股的賣壓沉重，再加上比特幣近幾日往下急殺帶來的打擊。比特幣23日跌破5萬美元大關，特斯拉執行長馬斯克日前一句「比特幣似乎貴了些」，可能也是部分原因。

路透報導，特斯拉23日早盤重挫逾12%，前一個交易日也大跌8.6%。特斯拉股價從去年起一路狂飆，去年初每股才85美元，今年1月25日盤中一度攀抵900美元大關，但此後便跌多漲少，23日早盤一度跌至625美元左右，等於從歷史高峰滑落30%，跌幅超過20%，就符合跌入熊市的技術定義。

特斯拉23日早盤股價跌破這檔股票去年12月被納入美股標普500指數時的股價。

若特斯拉23日收盤收黑，代表今年來所有漲幅全部回吐。

MarketWatch報導，上次特斯拉落入熊市是2020年9月8日的事，等於不到半年內兩度進入熊市。

比特幣從21日站上的歷史新高58,354美元重摔，23日盤中一度跌到差點連45,000美元也失守，一樣也是墜入熊市，只是速度更快。

連「女股神」伍德（Cathie Wood）也受連累，她操盤的基金「方舟破壞式創新基金」22日重挫6%。

一名德國投資人表示，他先前就開始從特斯拉「拿回下注的籌碼」，因為他認為特斯拉1月買進價值15億美元的比特幣，可能「造成現在的反效果」。

巴克萊銀行分析師則指出，特斯拉在網路論壇Reddit的討論板「華爾街押注」（WSB）的聲量下降，可能反映了投資人對這家電動車大廠的興趣有些下滑。

其他分析師也紛紛示警，特斯拉以未來12個月獲利估算的本益比達163倍，仍是標普500指數最貴的成分股之一。

而特斯拉22日大跌8.6%，執行長馬斯克的身價一天內就少了152億美元，降到1,834億美元，變成全球第二大富豪。

商業內幕（Business Insider）分析特斯拉周一股價大跌，是因為有消息傳出特斯拉暫停接受Model Y SUV入門款新訂單。

馬斯克則是在周一的一則推文中表示，Model Y的標準款SUV還是可以在「線下」買得到。

彭博資訊認為，特斯拉股價會跌的另一部分原因，要歸咎馬斯克自己，他上周六推文評論，比特幣和乙太幣價格「似乎確實高了些」；而他自己這個月稍早才揭露特斯拉在資產負債表中增加了15億美元的比特幣投資。