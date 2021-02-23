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日本豐田打造自動駕駛智慧城市 落腳富士山腳

中央社 / 東京23日綜合外電報導
日本豐田汽車為了研發包括自動駕駛等未來技術打造的實驗都市「網城」（Woven city），23日在富士山腳下的靜岡縣裾野市正式動土。美聯社
日本豐田汽車為了研發包括自動駕駛等未來技術打造的實驗都市「網城」（Woven city），23日在富士山腳下的靜岡縣裾野市正式動土。美聯社

日本豐田汽車為了研發包括自動駕駛等未來技術打造的實驗都市「網城」（Woven city），今天在富士山腳下的靜岡縣裾野市正式動土。

日本朝日新聞報導，未來入住「網城」的居民，將在平時生活實際使用自動駕駛與人工智慧（AI）等先進技術，有助未來實際推廣運用到其他地區。

豐田汽車預計2025年前開放民眾入住「網城」。這項由汽車製造商進行的造鎮工作，可謂相當罕見。

「網城」是利用豐田汽車已關廠的東富士工廠廠區腹地，並於今天舉行動土典禮。豐田汽車社長豐田章男說，希望把這裡打造成宣傳創新的場所。

豐田汽車希望打造一個把自動駕駛、機器人、住宅等，用網路跟人類連結起來，並利用搜集到的數據提供最合適服務的「智慧城市」。

「網城」一開始將提供育兒家庭及高齡者約360人入住，未來希望能讓超過2000人在這裡生活。

Woven有編織的意思，豐田汽車將在這個大小約東京迪士尼樂園1.5倍大的土地上（約70萬平方公尺），打造一個供自動駕駛及行人使用的道路網絡。

豐田 日本

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