日推動減碳政策 多家大企業響應

日本政府啟動碳中和政策，多家企業跟進力挺。日本首相菅義偉日前宣布2050年要達到碳中和目標，截至日前為止，包括三菱商事與零售集團永旺等業者都開始提出降低污染排放策略，一齊為降低全球暖化盡一份心力。

據《日本時報》報導，除了日本政府帶頭宣布減碳外，投資人也開始關注企業面對環境議題的態度，於是讓許多企業趁勢調整長期經營策略。首先，伊藤忠商事日前宣布出售其2成在哥倫比亞煤礦股權給一家美國公司，希望藉此達到減碳目的。三菱商事則投資加拿大CarbonCure公司並積極在日本與亞洲地區推廣低碳混凝土。

CarbonCure擁有的技術能將回收後二氧化碳注入混凝土內，接著礦化並變得更為堅固，而且生產混凝土主要成分水泥也是製造二氧化碳主要來源之一。

至於川崎重工業則開始研究利用太陽能或風力發電傳送製造的氫的可能性。日本當地零售集團永旺株式會社則計劃將回收的塑膠罐製作成新的罐子，而且預計2030年將使用百分之百回收或植物性PET罐。

《每日新聞》報導，日本北部的岩手縣在上週也宣布，要在2050年達到溫室氣體排放為零的目標，並將推動儲能措施及再生能源，包括陸前高田市、宮古市與矢巾町及47個城市也都推動類似作法。

至於如何降低溫室氣體及保護民眾不受災害威脅，各地政府也提出相關計畫，包括補助中小企業及家庭安裝LED等節能照明以及興建堤防來防洪。岩手縣知事達增拓也表示，「節能設備能大幅降低溫室氣體排放，因此，我們會給予強力的支持。」

【更多精采內容，詳見 】