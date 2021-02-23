新冠疫情致使勞動力短缺 日公司非法僱越南工人

日本貿易公司遭指控，在疫情期間僱用越南籍工人非法在日工作。日本警方在22日表示，大阪貿易公司DMI僱用簽證已經過期的越南籍工人，懷疑他們協助越南籍人士非法在日工作，已將涉案的公司總裁及銷售分公司負責人轉交檢察官。對此，公司總裁Yuki Shirai表示不知情，銷售分公司負責人則否認指控。

根據《每日新聞》與《日本時報》報導，日本大阪貿易公司DMI遭指控僱用簽證已經過期的越南籍工人，目前警方已將涉案的公司總裁Yuki Shirai和大阪府坂井市銷售分公司負責人資料轉交給檢察官，警方懷疑他們協助越南籍人士非法在日工作。

警方認為，該公司將越南籍人士當作其食品加工和其他業務的廉價勞動力，也有消息人士表示，公司的管理階層表示，只要他們能確保勞動力來源，就不會在意員工的簽證狀態。

Yuki Shirai向共同社表示：「由於勞動力短缺，我們僱用了很多人進入。」他補充說，公司沒有檢查受雇者的是否有資格在日本工作（表示對越南籍工人非法滯留不知情）。銷售分公司負責人則否認指控。警方表示，他稱有將簽證交給公司總裁。但兩人仍被指控涉嫌在去年6月下旬至12月初間，不顧簽證狀態，僱用4位越南籍工人。

目前警方已經對在該公司工作的4位越南籍工人採取行動，因為他們從事簽證允許外的活動，其中一位20多歲的女性被判罪名成立，去年6月至12月期間，她在分公司從事包裝水果的工作。她在大阪地方法院受審時表示，她是持短期停留簽證到日本，但因新冠疫情爆發，讓她飛回越南的班機取消，身上的錢又花完了，才會去打工。

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