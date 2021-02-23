聽新聞
test
0:00 / 0:00
新冠疫情致使勞動力短缺 日公司非法僱越南工人
日本貿易公司遭指控，在疫情期間僱用越南籍工人非法在日工作。日本警方在22日表示，大阪貿易公司DMI僱用簽證已經過期的越南籍工人，懷疑他們協助越南籍人士非法在日工作，已將涉案的公司總裁及銷售分公司負責人轉交檢察官。對此，公司總裁Yuki Shirai表示不知情，銷售分公司負責人則否認指控。
根據《每日新聞》與《日本時報》報導，日本大阪貿易公司DMI遭指控僱用簽證已經過期的越南籍工人，目前警方已將涉案的公司總裁Yuki Shirai和大阪府坂井市銷售分公司負責人資料轉交給檢察官，警方懷疑他們協助越南籍人士非法在日工作。
警方認為，該公司將越南籍人士當作其食品加工和其他業務的廉價勞動力，也有消息人士表示，公司的管理階層表示，只要他們能確保勞動力來源，就不會在意員工的簽證狀態。
Yuki Shirai向共同社表示：「由於勞動力短缺，我們僱用了很多人進入。」他補充說，公司沒有檢查受雇者的是否有資格在日本工作（表示對越南籍工人非法滯留不知情）。銷售分公司負責人則否認指控。警方表示，他稱有將簽證交給公司總裁。但兩人仍被指控涉嫌在去年6月下旬至12月初間，不顧簽證狀態，僱用4位越南籍工人。
目前警方已經對在該公司工作的4位越南籍工人採取行動，因為他們從事簽證允許外的活動，其中一位20多歲的女性被判罪名成立，去年6月至12月期間，她在分公司從事包裝水果的工作。她在大阪地方法院受審時表示，她是持短期停留簽證到日本，但因新冠疫情爆發，讓她飛回越南的班機取消，身上的錢又花完了，才會去打工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言