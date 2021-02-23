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全球晶片短缺估將延續到明年 半導體類股可望再上攻

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
分析師估計晶片短缺現象會維持到明年。 路透
分析師估計晶片短缺現象會維持到明年。 路透

財經專業網站MarketWatch報導，全球晶片短缺現象，將持續到明年；分析師預期已因新冠疫情等因素大漲到歷史高點的半導體類股，股價還能再上攻，儘管2018年晶片短缺後接著而來的供給過剩殷鑑不遠。

調研公司Lopez Research分析長Maribel Lopez說，晶片業正面臨一場需求與供給的「完美風暴」，不太可能很快解決。

同時，惠譽信評表示，晶片短缺增強了半導體業者的議價能力。晶片需求雖因疫情推升，但5G科技會令消費性電子的晶片需求持續。另外，車用電子以及電動車等運用先進科技車輛這個領域的晶片需求，是結構性的，而非景氣循環性質。

摩根大通分析師Harlan Sur在最近的分析報告中指出，上季該公司所追蹤的半導體製造商，首次全數財報獲利均遠優於預期。他說：「我們相信目前半導體製造商的交貨水準低於需求的10%到30%。至少需要三到四季的時間，供給才能趕上需求。之後，再一到兩季，客戶端或銷售管道那一方，才能將庫存調回到正常水準。」

不到三年前，晶片業才經歷一場供過於求的劫難。2008年晶片業曾經大發，半導體價格飆漲，客戶因而鎖定較低的價格大舉訂購晶片，後來導致供給過多，價格崩跌。當時輝達（Nvidia）、美光（Micro Technology）和超微（AMD）都是受災戶。

半導體 疫情 惠譽 車用晶片

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