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蓋茲：氣候變遷死傷會比疫情多 盡量改吃素漢堡

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
微軟創辦人蓋茲（Bill Gates，見圖）希望要與亞馬遜執行長貝佐斯更密切合作，對抗氣候變遷。（路透）
微軟創辦人蓋茲（Bill Gates，見圖）希望要與亞馬遜執行長貝佐斯更密切合作，對抗氣候變遷。（路透）

微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）打算要與亞馬遜執行長貝佐斯更密切合作，對抗氣候危機。蓋茲強調，氣候變遷引發的死亡人數和對全球造成的損害，可能遠高於新冠疫情。

蓋茲受訪時表示：「隨著愈來愈多熱浪、森林大火、無法外出、赤道附近無法耕種，死亡數隨著時間將上升。」蓋茲的新書《How to Avoid a Climate Disaster》（如何避免氣候災難）在本月稍早上市。

蓋茲說，和大流行病不一樣的是，難以在足夠時間內讓人們聚焦於可能會在數十年後發生的大災難，來避免災難發生，「要對稍後將發生的問題進行事先投資，實在是場人性的考驗」。

亞馬遜執行長貝佐斯一年多前宣布將投入100億美元成立「貝佐斯地球基金」（Bezos Earth Fund），協助科學家、激進人士及非政府組織對抗氣候變遷。蓋茲希望能與貝佐斯合作，支持昂貴的早期環保技術，以替代當前技術。

蓋茲在他的新書中提出「環保溢價」（Green Premium）的概念，也就是汽油動力車等傳統、碳排放技術，以及電動車這類環保替代技術的價格差距。

蓋茲說，當較新穎的技術對於一般消費者或政府來說較為昂貴時，蓋茲與貝佐斯這類人士可以利用他們的資金來刺激需求，把價格壓低至一般人都能接受的水準。

蓋茲說：「這個想法是，如何能讓這些環保產品創造需求面，即使在早期階段它們的環保溢價非常高。」「我們希望把公司和政府帶進來，不過，能有強烈的慈善資金庫來進行啟動，會是非常棒的。」

蓋茲說他不是比特幣的支持者，因為比特幣使用太多能源。

長期是速食漢堡愛好者的蓋茲，早期推動微軟事業時常靠著附近的速食店Burgermaster飽餐，直到近期還會被網友捕捉到他在西雅圖Dick’s Burgers排隊買漢堡的照片。不過現在，蓋茲半數的漢堡消費已轉向 Impossible Burger和Beyond Meat等植物肉產品。

蓋茲預期，隨著植物肉進一步改善，他的攝取量將增加，但他現在還未完全不吃牛肉。他說：「一些人們試圖改變牛隻的飲食或捕捉甲烷，因此，我不想要完全排除牛肉。」

貝佐斯 漢堡 氣候變遷 比爾蓋茲

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