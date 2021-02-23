被馬斯克嫌「漲太多」 比特幣一度崩跌到5萬美元以下

比特幣（Bitcoin）最近這一波行情，成也馬斯克，敗也馬斯克。這位特斯拉（Tesla）創辦人在上周六評論比特幣似乎漲太快太多之後，比特幣周一（22日）一度大跌17%至5萬美元以下，後來拉回到5.4萬美元上下。

這個月稍早，馬斯克說特斯拉投資15億美元的比特幣，之後再加上萬事達卡等其他主流金融業者也宣布接納比特幣，推升比特幣一路飆漲近50%至5.8萬美元之上。

彭博資訊指出，馬斯克上周六推文評論比特幣價位與漲勢之後，周末的市場波動主要是散戶投資人主導，沒有明顯下挫。但周一等到機構投資人的正常上班時段開始後，才「延後反映」馬斯克的意見。

Quantum Economics創辦人Mati Greenspan說：「伊隆（馬斯克的名字）和他的人馬對市場價格具有難以置信的力量。」他將馬斯克對比特幣價格的影響力，與股神巴菲特相比。

新任美國財政部長葉倫是位長期的比特幣懷疑論者，她周一對比特幣的狂漲發出嚴重警告。葉倫在紐約時報的一場會議上說：「比特幣交易，極沒效率。」

微軟創辦人比爾‧蓋茲在彭博電視的訪談中，也提到自己不是比特幣粉，不論是基於環保（比特幣耗用許多能源）或是個別投資人的評價。「伊隆很有錢，他也非常精明，所以我不擔心他擁有的比特幣隨機上漲或下跌。」蓋茲表示，「但我為狂熱進場的人們擔心。他們可能沒有那麼多閒錢。所以我並不看多比特幣。」

蓋茲說：「我基本上的想法是，如果你的錢比馬斯克少，那你最好小心一點。」

而以彭博最新的億萬富豪排行榜，全球現在只有一個人比馬斯克有錢，那就是亞馬遜的執行長貝佐斯。馬斯克因為周一特斯拉股價大跌，身價跌回全球第二。