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「我想著我會怎麼死」日航乘客憶波音777出包驚魂

台積電ADR大跌2.6% 但跌幅小於費半

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一下跌2.6%收133.57美元，較台北交易股票溢價減為14.8%，受費城半導體指數重挫3.8%拖累。

標普500指數和那斯達克綜合指數周一收低，因美債殖利率攀升和通膨看漲引發科技股價位偏高的疑慮，讓原本大漲的個股受到打擊。

標普500指數連續五個交易日收低，跌勢創下一年來最長紀錄。

道瓊工業指數收於31,521.69點，上漲27.37點，漲幅0.1%。標普500指數下跌30.21點，跌幅0.8%，至3,876.5點，那斯達克綜合指數大跌341.42點，跌幅2.5%，報13,533.05點。道瓊工業指數上一次收高而那斯達克綜合指數下跌超過2.4%是在2001年5月29日。

台灣加權股價指數昨天上漲68.78點收16,410.16點。台積電跌0.3%收650.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 110.87 -4.45 112.00 -1.01

中華電 CHT 109.23 -0.58 108.50 0.67

台積電 TSM 746.07 -2.26 650.00 14.78

聯電 UMC 55.35 -4.53 56.80 -2.55

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

標普 台積電 半導體

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