聽新聞
test
0:00 / 0:00

乾淨能源浪潮帶動 電纜業訂單 看到五年後

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電

拜乾淨能源浪潮所賜，深海高壓電纜等產品的需求激增，電纜製造和鋪設業搖身一變，成為當今的熱門產業之一，訂單數量已累積到二至五年後。

倫敦金融時報（FT）報導，義大利Prysmian、法國耐克森（Nexans）和丹麥的NKT，是全球三大電纜製造上市公司，這三家公司市值已各自從去年3月低點至少翻漲一倍，因為受到歐盟提出的「綠色新政」和美國拜登政府的乾淨能源運動推升。

耐克森上周宣布將出售約三分之一事業，全力專注在電力事業，更凸顯了這股風潮。該公司供應全球海底電纜約五分之一市場。

耐克森執行長蓋倫（Christopher Guérin）向金融時報表示，需要用到電力的地方，就需要用到電纜。為了讓目前營收占比約55%的電力事業加速成長，耐克森將出售營收占比僅約27%的汽車製造、造船和電信業纜線事業，並在未來三年花費15億至20億歐元，進行更多併購。

FT報導指出，雖然這三大公司目前的電纜事業營收相對並不高，年營業額分別只有100億、60億和15億歐元，但隨著離岸風電業和乾淨能源轉型發展，這個市場後市持續看好。

蓋倫說：「離岸風電、太陽能電和核電廠都需要電纜連結，未來九年將會有總計發電量2,000億瓦的離岸風電廠需要電纜。這對我們來說是個新興的龐大市場。」

義大利 上市公司 法國

延伸閱讀

金融時報：中國環球電視網 向法國申請歐洲轉播權

金融時報：滙豐HSBC將退出美消費金融市場 轉向中國和新加坡擴張

籃球賽事與電競級手遊合擊 台灣大富邦勇士主題日全場嗨翻

聯結車鉤到電纜拉斷電桿 新北鶯歌局部停電

相關新聞

高盛：Fed可能明年底升息

主要國家央行雖一再強調中期內不會升息，但公債殖利率卻升不停，主因市場對經濟復甦展望樂觀，通膨預期隨之升高，也使央行的寬鬆...

波音777引擎著火 美日韓停飛

美國聯合航空一架波音777客機廿日邊飛邊掉發動機零件，波音公司出面表示，建議停飛採用同款發動機的波音777客機，美國聯航...

乾淨能源浪潮帶動 電纜業訂單 看到五年後

拜乾淨能源浪潮所賜，深海高壓電纜等產品的需求激增，電纜製造和鋪設業搖身一變，成為當今的熱門產業之一，訂單數量已累積到二至...

美借殼上市熱 吸引亞洲富豪

由於亞洲地區的主要證交所目前尚不允許特殊目的收購公司（SPAC）上市，該區的富豪與私募股權公司紛紛將資金投入美國市場，為...

少了川普 表現更好... 推特股價創歷史新高

美國前總統川普的推特帳號上月遭永久停用後，社群媒體推特（Twitter）股價一度跌破2013年上市首日的開盤價，當時市場...

亞馬遜擬買貨櫃 解出貨難題

全球貨櫃短缺、航運費率飆升，正促使製造、零售業者與客戶開始想辦法解決問題，最新趨勢包括乾脆自己買貨櫃、租賃船隻，避免高昂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。