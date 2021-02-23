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美借殼上市熱 吸引亞洲富豪

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

由於亞洲地區的主要證交所目前尚不允許特殊目的收購公司（SPAC）上市，該區的富豪與私募股權公司紛紛將資金投入美國市場，為這股SPAC熱潮增添柴火。

華爾街日報報導，在中國大陸、香港新加坡，由富豪和基金業者掌控的投資公司，過去一年來透過SPAC，從紐交所和納斯達克證交所共計籌集了數十億美元資金。

另據Dealogic的數據，截至2月18日，由亞洲企業發起的八家SPAC，今年來共籌集23億美元。相比於美企成立的SPAC在同期所籌得的資金，這個數目並不大，但卻超過亞企SPAC去年全年的籌資總額。銀行業者認為，未來可能會有愈來愈多SPAC公司掛牌上市，其中也包括私募股權集團所成立的SPAC公司。

最近一起較知名的案例當屬春華資本收購公司（PCAC）1月底在紐交所上市，並在掛牌首日募集3.6億美元，PCAC的金主是原高盛大中華區主席胡祖六所創立的私募股權公司春華資本。

其他也熱衷投資空白支票公司的知名亞洲投資人，還包括香港大亨李嘉誠之子李澤楷、厚朴投資董事長方風雷。

他們全都湧入SPAC市場正火熱的美國市場，原因是亞洲的主要交易所不允許SPAC掛牌上市。新加坡交易所（SGX）正考慮就允許SPAC上市一事，向大眾徵詢意見。

SPAC是上市的空殼公司，並擁有現成的現金部位來投資或併購未上市公司。SPAC近來被投資銀行聲稱是讓新創公司快速上市的捷徑。若SPAC在規定期限內（通常為兩年）未能找到併購標的，投資人便能取回自己的資金。

亞洲投資人資助的SPAC所瞄準的併購標的，大多是亞洲地區的企業，或是計劃在該區發展的跨國企業。不過，當SPAC瞄準總部設在亞洲的公司時，勢必面臨更多挑戰。

泰山投資董事總經理沈道威說：「最大的障礙之一是，要克服美國投資人的疑慮，畢竟會受到貿易和技術移轉等議題引發的地緣政治關係所衝擊。」

香港 新加坡 上市公司

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