少了川普 表現更好... 推特股價創歷史新高

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電

美國前總統川普的推特帳號上月遭永久停用後，社群媒體推特（Twitter）股價一度跌破2013年上市首日的開盤價，當時市場幾乎一面倒認定，少了川普的推特，恐將陷入困境。但令人意外的是推特股價觸底反彈後持續上攻，上周還站上歷來新高。

彭博資訊報導，在推特對川普開鍘後，該公司股價確實曾湧現一段時期的賣壓，原因是投資人預估推特將流失川普所貢獻的大量流量，畢竟川普在去年大選拿下7,400萬票，且在推特帳號的追蹤人數達8,800萬人。

不過，在推特股價歷經多年來的震盪起伏後，這家公司又重獲投資人的青睞，主要是推特改良產品，且更積極進行內容審查，有助該公司用戶人數重返穩定成長。推特多年來讓服務變得簡潔有力、改善廣告功能的付出，顯然已有回報。

推特上周二（16日）收盤上漲2.9%，至73.96美元，創歷史新高，今年來大漲逾30%，優於Snap、Pinterest等社群媒體同業的表現。至於多年來股價表現都勝過推特的業界龍頭臉書，今年來股價下跌4.3%。臉書、Snap也都禁用川普的帳號。

推特挾著改良的服務，使用戶顯著且持續成長，每日活躍用戶連續五季都超過20%，而且本季可望再度達標。

川普 社群媒體 廣告

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