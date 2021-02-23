亞馬遜擬買貨櫃 解出貨難題

全球貨櫃短缺、航運費率飆升，正促使製造、零售業者與客戶開始想辦法解決問題，最新趨勢包括乾脆自己買貨櫃、租賃船隻，避免高昂運費、船期延誤等衝擊。

貨櫃租賃公司Triton International執行長桑迪表示，一些必須託運貨物的公司正尋求自行購買貨櫃，而且發現這麼做，成本比較低。

桑迪指出：「我們已見到全球像是亞馬遜這類業者有意自行購買一些貨櫃，因為當它們的貨櫃被航運公司託運得比原定更久時，它們會被航運業者收費。」

為了舒緩嚴重海運瓶頸帶來的問題，全球最大之一連鎖超市營運業者的母公司德國Schwarz集團近來曾經考慮聘僱卡車車隊，靠陸路把貨物從中國大陸運到歐洲。不過現在Schwarz集團旗下的Schwarz Asia Pacific Sourcing公司正研議要租賃整艘船隻，以便運輸貨物。

Schwarz Asia Pacific Sourcing駐香港主管林德納表示：「我們正檢視各種能讓我們把貨物運到歐洲的運輸方式。」他說：「產業內所有同業都急尋運能，我們必須要具有創意。」

代表製造業者、零售業者與批發業者利益的全球託運方聯盟在17日的聲明文件中表示，託運方對於「混亂的航運市場與欠缺解決的機制大感憤怒」。

從中國大陸出發的航線依然缺櫃。亞洲出口商頻頻抱怨，赴歐洲或美國的航運費率在過去一年大漲五倍。「海猴寶寶」這類玩具的一家大型製造業者透露，買家正在延後出貨時間，希望等到運價下滑再出貨。

如果貨櫃短缺的情況延續，很可能會威脅到全球經濟在疫後復甦的步調。

亞特蘭大百年家具公司Haverty Furniture董事長史密斯（Clarence Smith）表示：「我們的積壓訂單仍處於我們歷來高點。我們正付出高昂溢價來讓產品滿足客戶。我們正在漲價。」

雖然一些經濟學家預期，貨櫃短缺與海運亂象將在年中舒緩，然而，海運費率長期高漲，最終影響消費者的荷包。根據堪薩斯城聯邦準備銀行在2016年的報告，海運費率每上漲15%，一年後核心通膨率就會提高0.1個百分點。