物價看升 能源、原料股漲相佳

最近由於金融市場的通膨預期升高，已引發投資人的焦慮。歷史經驗證明物價上漲對股市的殺傷力不小，但能源、原料類股以及營業槓桿比率偏高的公司通常都是贏家。

彭博資訊報導，以往通膨升高時期，能源股的表現最佳。1972年以來九次高通膨時期，能源股有七次的表現都優於美股大盤標普500指數，每次的平均幅度達到14個百分點。若以類股型態來觀察，與景氣循環關係密切的價值股通常表現較優。

今年原油價格已經大漲，部分是受到全球經濟復甦的激勵；股市也出現類似的景象，埃克森美孚與馬拉松石油等能源生產業者的股價強勁，今年來的漲幅是標普500指數的五倍以上。

儘管通膨升高對大盤指數的影響不易確定，但檯面下的動作顯示投資人偏愛營業槓桿偏高的企業，亦即企業靠營收來賺取盈餘的能力。

當通膨升高時，雖然企業的投入成本及銷貨營收都會增加，但營業槓桿偏強的企業基本上較安全，因為營收增加的效果將大於成本升高的壓力。

高盛與彭博的數據顯示，從2月初以來，營業槓桿比率較高的一籃股票表現相對優異，漲幅比低槓桿比率股高出1.7個百分點，且是連續第四個月表現超優，時間之長為2013年「退場風暴」以來之最。

原料商品價格上漲雖使企業生產成本上升，但對標普500成分股的總盈餘並無太大威脅，因為指數中的原料類股也會上漲，而其他類股也會有避險操作。

另一方面，勞工成本上升則對企業獲利不利；勞工薪資上升率每提高1個百分點，企業盈餘便可能減少1%。因此專家建議投資人偏愛勞工成本占營收比率偏低的企業，例如安德瑪（Under Armour）及百健生技等。

高盛投資專家柯斯汀指出，許多投資人相信消費支出增加會拉高通膨及利率，對股市的長期影響不利；歷史經驗顯示，通膨升高雖會使大企業營收增加，但由於企業提高產品售價的幅度低於成本上升的幅度，因而壓低企業獲利率。

高盛集團推薦一些靠營收獲得盈餘的企業，例如福特汽車，與Discovery媒體公司。興業銀行認為如果通膨升高，礦業與肥料業等可能出現供需失衡的公司最具避險能力。