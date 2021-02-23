高盛預估：油價Q3上看75美元

高盛把第2季和第3季的布蘭特原油價格預期分別調升10美元，原因是全球能源需求的回升速度，比石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）、頁岩油業者及伊朗調整產量的速度還快。

高盛預估第2季布蘭特原油將漲至每桶70美元，第3季上看75美元。布蘭特原油22日盤中漲0.78%，報每桶63.4美元，紐約原油漲1.01%，報每桶59.84美元。

高盛認為，原油需求將在7月底前回到新冠肺炎疫情爆發前的水準，但主要產油國在因應油價走高方面，可能仍「非常缺乏彈性」。

高盛指出，油市在去年冬季迅速重新平衡，但到了今年春季預期缺口將擴大，原因是需求回升的速度比供應快，導致油市緊俏。

在疫情重創全球經濟後，國際原油價格已重回疫情爆發前的水準，因為沙烏地阿拉伯單方面減產，以及需求前景改善。高盛表示，油價上漲的成因，也包括投資人因應再通膨題材而敲進原油部位。

高盛預期，美國德州遭受暴風雪襲擊，導致基礎建設受損，將使全球本月出現每日150萬桶的原油供應缺口，並在3月導致全球原油產量每日減少20萬桶。

高盛也說，若OPEC+在3月會議中同意增產，將不會成為油價利空，因為原油供應落後。