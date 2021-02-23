美研究開徵金融交易稅

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電

GameStop交易狂熱過後，美國白宮支持研究金融交易稅的優缺點。根據國會預算辦公室（CBO）估算，金融交易稅十年內至少可為聯邦政府帶進7,770億美元的稅收。

白宮發言人21日告訴CNN財經網，GameStop的情況凸顯投資人保護和市場公正性的嚴肅問題。

這名發言人說，值得進一步研究金融交易稅對類似GameStop交易的可能影響，而且可針對這種稅對政府收入和市場穩定性做更深入的評估。

有些民主黨人士支持對股票交易課稅，以籌措政府亟需的收入，同時解決對金融市場健康的疑慮。眾議院金融服務委員會主席華特斯上周四（18日）表示，她「非常有興趣」，而且「一定會研究」一項金融交易稅（FTT）。

根據國會預算辦公室（CBO）2018年的估計，對股票、債券和衍生性金融商品的交易課徵0.1％的稅，10年內將可為聯邦政府籌集7,770億美元。

然而，這種稅將遭遇華爾街的強烈反對，目前尚不清楚民主黨溫和派是否會支持。反對者警告說，這將增加成本和減少金融市場的流動性，不利於散戶投資人。

防止退休儲蓄課稅聯盟（CPTRS）的發言人說：「這種做法有長期意想不到的後果，將懲罰勞工、領取退休金人士，以及美國家庭 。」

此聯盟的成員包括紐約證券交易所，那斯達克交易所和瑞士銀行。兩家高速交易業者Citadel證券和Virtu金融公司將受到金融交易稅的傷害，而這兩家公司也是CPTRS的成員。

CPTRS的發言人說：「 在我們正努從新冠肺炎疫情復甦之際，金融交易稅將增加投資人（包括個人在內）的交易成本，削弱我們資本市場的競爭力，並損害美國經濟。」

GameStop 民主黨 白宮

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