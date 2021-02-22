兒童節目需求量增 串流平台搶占市場

疫情校園深鎖，兒童節目需求量增加，各平台紛紛搶商機。外媒分析，兒童相關的節目本來需求就不小，加上疫情關係，兒童在家學習，需要娛樂和教育兼併的節目，因此各大串流平台包括Netflix、HBO、迪士尼、蘋果等，都紛紛加入新一波串流大戰，除了採購節目，也製作原創兒童節目。

搶攻兒童串流市場

The Verge報導，2020年8月進行的市調發現，Youtube和Netflix在5到12歲兒童日常時間的佔據上，排名第一和第二，約有65%的兒童將Youtube作為娛樂來源，而55%的兒童選擇Netflix。

同時根據富比世報導，像尼克電視台（知名兒童頻道）這類的有線電視台正在流失大量觀眾，收視率降低了50%左右，但兒童花在螢幕上的時間其實越來越長，只不過轉而從網路平台獲取娛樂，因此串流平台的兒童市場潛力無限。

為了趕上Youtube、Netflix和擁有大量原創內容的迪士尼，HBOMax目前已經從最大的兒童節目公司「卡通頻道（Cartoon Network）」採購大量節目，包括《Ben 10》、《少年悍將Go!》、《阿甘妙世界》等。與迪士尼擁有大量原創節目不同，HBO Max計畫透過大量採購知名動畫，吸引家長和兒童的目光。

結盟推原創動畫

除了華納娛樂（HBO Max母集團），蘋果也在17日宣布，與知名動畫工作室Skydance Animation達成獨家協議，將來會推出大量兒童節目和電影。Youtube也不遑多讓，推出的兒童版每週有3500萬人流量，為了讓父母安心，也推出更多家長監護篩選功能。

而Netflix則將目標放在年紀稍大的青少年觀眾，除了有大量青少年冒險或者校園生活影集，也採購了提姆．波頓的著名影集《阿達一族》。另外，派拉蒙影視的流媒體平台則打算和尼克頻道（擁有樂高卡通、忍者龜等知名IP）建立戰略合作。

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