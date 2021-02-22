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隨銅上漲 LME鎳價突破每噸20,000美元 創7年來最高

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
銅期貨價格突破9000美元大關。圖／擷自彭博
銅期貨價格突破9000美元大關。圖／擷自彭博

倫敦金屬交易所（LME）3個月鎳期貨價格一度上漲2.2%，觸及每噸20,010美元，為2014年以來最高；新加坡時間11:19，報20,000美元。銅價今天也繼續上漲，逾九年來首度上漲突破每噸9,000美元大關，因市場看好經濟可望從疫情復原，各大機構紛紛發出缺貨預警，也讓扮演景氣風向球的銅邁開史上最長連月上漲之勢。

新加坡時間11:00，倫敦金屬交易所（LME）3個月銅期貨報9,141.50美元，一度大漲逾3%至9187美元，是2011年盤中新高，且可望創下史上僅見的連11個月漲勢。其他基本金屬也上漲。

受到疫情後消費超出短期供應的預期心理推動，基本金屬大幅走高，而銅和鎳等原物料更因為對清潔能源轉型的重要性而受到提振。鑒於猛烈的上漲步伐， 市場觀察人士已經開始討論，新的大宗商品超級周期是否即將來臨。

Goldtrust Futures分析師 Jia Zheng說：「市場信心正熱，看好全球啟用新的通膨周期。從農曆新年假期後重返市場的大陸投資人看好美歐分別推出更多刺激措施。從基本面來看，中國需求超出預期，旅行限制提升了消費。 」

在農曆春節期間，銅價恢復漲勢。高盛預測中國大陸結束長假之後，將掀起另一銅價漲勢。高盛預測市場今年將出現最嚴重供不應求現象，未來幾個月缺貨風險尤高。

疫情 新加坡 倫敦

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