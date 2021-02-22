比特幣破5萬美元！馬斯克、萬事達卡大力追捧，卻甩不開這項隱憂？

比特幣首破5萬美元大關！近來深受主流投資人、特斯拉、萬事達卡，以及紐約梅隆銀行等大型企業熱烈追捧，比特幣再次成為投資寵兒。然而，這次美國監管機關還是說話了，究竟說了什麼？

比特幣今年上漲75％。根據CoinDesk的數據，16日比特幣盤中交易價格達新高，破5萬美元大關，最終收在48642.45美元，總市值近9090億美元。

加密貨幣成為主流市場寵兒？ 美國電動車大廠特斯拉（Tesla）砸下15億美元（約新台幣421億元）投資比特幣，有望成為首家接受比特幣支付車款的汽車大廠。同時，這也證明特斯拉創辦人馬斯克重壓比特幣。消息一出，當日比特幣飆漲14%，突破4萬4000美元大關。

根據《華爾街日報》報導指出，在2月份，紐約銀行梅隆公司（Bank of New York Mellon）宣布，將提供客戶比特幣等其他加密貨幣的交易服務。另外，信用卡龍頭萬事達卡（Mastercard）則表示將在未來的支付系統中，支援比特幣等虛擬貨幣的買賣交易。

投資者和機構接受度高，將成為市場新寵？

投資者和金融機構的接受度高！比特幣不僅受到特斯拉等企業追捧，更受到億萬富翁瓊斯（Paul Tudor Jones）和德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）等人支持，且越來越多的金融服務公司，允許客戶交易比特幣，像是羅賓漢（Robinhood Markets）、PayPal和Square等平台。

身為全球最大加密貨幣的比特幣，最初由中本聰（Satoshi Nakamoto，匿名創始人的化名）於2008年發表論文，隔年創世區塊誕生。其主要概念是一種去中心化的虛擬貨幣，任何人皆可參與比特幣活動，無需透過央行或單一的管理員。

比特幣是在挖礦的電腦運算所發行的，且在加密貨幣的原始設計，可創建最大比特幣數量上限為2100萬，以避免通貨膨脹或緊縮的問題。但硬幣本身可以無窮無盡地劃分，直至小數點後八位，代表比特幣的億分之一，如此小面額使比特幣交易可以非常精準。

美財長葉倫：比特幣的濫用，恐被用於洗錢

比特幣走勢強勁，卻也使許多學者持懷疑態度，且引來監管機關的注意！

根據《CNBC》報導指出，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）強調「比特幣等加密貨幣的濫用，是日益嚴重的問題」，並表示比特幣等加密貨幣提供希望，但這些資產也常被販毒者、恐怖分子等拿來洗錢。

「比特幣是高度投機的資產」歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）表示，並強調比特幣不是真正的貨幣，歐洲央行不會購買或持有它，更呼籲全球加強對比特幣的監管。

然而，數位貨幣的波動性、缺乏實際用途，再加上加密貨幣在各國未受完整監督，使許多投資人仍對比特幣持懷疑態度，保持距離。且美國銀行（Bank of America）在上個月警告比特幣的投機泡沫，甚至稱為「所有泡沫之母」。

紐約大學經濟學教授、知名危機經濟學家魯比尼（Nouriel Roubini）就曾表示，大多數商品甚至黃金，都有一定的用途。然而，比特幣幾乎沒有實際用途，不能像債券或股票股息提供穩定的收入。

面對各方專家和投資人的質疑，再加上各國監管機關將對比特幣等加密貨幣密切關注的同時，未來比特幣的走勢，能否持續上漲，並獲得主流市場支持呢？值得進一步關注。

（作者／何晨瑋 本文出自2021.2.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）