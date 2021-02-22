全球晶片需求火熱 南韓2月頭20天出口增速逾兩年最快
南韓2月頭20天出口創下逾兩年來最快增速，反映全球貿易復甦，且全球晶片短缺，使得晶片這類南韓重要的出口產品價格上漲。
根據南韓海關22日公布的數據，2月頭20天出口年比成長16.7%，若從平均單日出口額成長29.2%來看，數據更為樂觀。這段期間由於適逢農曆春節，因此工作日較2020年短少1.5天。
南韓出口數據是全球貿易晴雨指標，近來數據顯示，隨著一些主要市場加速疫苗接種速度，海外的需求復甦情況良好。南韓半導體銷售激增27.5%，目前正值從汽車到觸控螢幕等各領域的晶片短缺惡化，使訂單加速，並且推高晶片價格。
不過，歐洲經濟可能陷入雙底衰退，以及世界部分地區屢次實施封鎖措施，顯示距離全球貿易全面正常化仍有一段時間。
南韓2月頭20天對中國大陸出口年比勁增32.7%；對美國出口成長14%，對歐盟外銷激增53.6%。
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