快訊

用路人注意！國1彰化交流道4車追撞車禍 車流回堵5公里

曾文水庫蓄水率只剩15% 台水：25日起嘉南地區減量供水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美波音777空中驚魂 日本要求業者停飛32架同款引擎客機

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
這架波音777-200客機在美東時間20日緊急折返丹佛迫降。歐新社
這架波音777-200客機在美東時間20日緊急折返丹佛迫降。歐新社

日本運輸監管機構呼籲國內航空業者停飛32架客機，因這些客機與引擎起火燃燒的波音777客機，皆使用同款引擎。後者在20日起飛後不久引擎起火燃燒，途中持續掉落引擎碎片

美國聯邦航空管理局（FAA）局長Steve Dickson表示，已發出緊急適航指令，「要求立刻檢查或加強檢查搭載Pratt & Whitney PW4000引擎的波音777客機。這可能意味著某些飛機將停飛」。

FAA並表示，將對該型號引擎獨有的中空風扇葉片提高檢查頻率，這款引擎只用在波音777客機上。FAA今天與Pratt & Whitney和波音舉行會議，以敲定這項適航指令和相關公告的細節。

日本國土交通省21日宣布的這項消息，預計影響日本航空13架客機和全日空的19架客機，被點名的客機周一（22日）皆未安排航班。

原定從丹佛飛往檀香山的美國聯合航空一架波音777-200客機，在美東時間20日緊急折返丹佛迫降。波音表示，這架客機在起飛不久後發現引擎故障。

在接獲日本當局的指示前，日本航空和全日空已超前部署、停飛這32架客機。國土交通省表示，呼籲業者停飛這些客機後，將有更多時間思考額外的措施，以因應聯合航空的飛機引擎故障事件。

美國聯合航空一架波音777-200客機，其引擎在起飛後不久起火燃燒，並且持續掉落碎片。歐新社
美國聯合航空一架波音777-200客機，其引擎在起飛後不久起火燃燒，並且持續掉落碎片。歐新社

波音 日本

延伸閱讀

影／驚！聯合航空一架波音777客機引擎爆炸 碎片掉落民宅

台北分署追稅 450萬賣出遠航「不能飛」的飛機

航空貨運價 還有得漲

禁飛令解除 波音737 MAX睽違22個月重返歐洲天際

相關新聞

聯航波音777-200客機引擎著火 聯航、日航都停飛同型機

在一架聯合航空的波音777-200客機20日從丹佛起飛不久後，一具引擎起火，殘骸一路掉落到民宅後，美國航空管理局表示要調...

金融時報：滙豐HSBC將退出美消費金融市場 轉向中國和新加坡擴張

金融時報引述未具名人士報導，滙豐（HSBC）料將在周二公布2020年財報時，宣布退出美國的消費金融市場，認定這一個陷入困...

比特幣破5萬美元！馬斯克、萬事達卡大力追捧，卻甩不開這項隱憂？

比特幣首破5萬美元大關！近來深受主流投資人、特斯拉、萬事達卡，以及紐約梅隆銀行等大型企業熱烈追捧，比特幣再次成為投資寵兒。然而，這次美國監管機關還是說話了，究竟說了什麼？

美波音777空中驚魂 日本要求業者停飛32架同款引擎客機

日本運輸監管機構呼籲國內航空業者停飛32架客機，因這些客機與引擎起火燃燒的波音777客機，皆使用同款引擎。後者在20日起...

今天開盤前 五件國際事不可不知

以色列研究證實，輝瑞-疫苗能夠阻止冠狀病毒傳播，成為全球第一個可供他國參考的實證效果。以下是今天開盤前，最值得關注的五件...

特斯拉投資比特幣 有望比賣車賺更多

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）2月初的申報文件顯示，1月已買進價值15億美元的比特幣，如今隨著這個加密貨幣價格持續創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。