快訊

開學日晴朗！早晚溫差達15度 明微弱東北風南下

今天開盤前 五件國際事不可不知

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
以色列研究證實，輝瑞-疫苗能夠阻止冠狀病毒傳播，成為全球第一個可供他國參考的實證效果。美聯社
以色列研究證實，輝瑞-疫苗能夠阻止冠狀病毒傳播，成為全球第一個可供他國參考的實證效果。美聯社

以色列研究證實，輝瑞-疫苗能夠阻止冠狀病毒傳播，成為全球第一個可供他國參考的實證效果。以下是今天開盤前，最值得關注的五件國際要聞：

●輝瑞-BioNTech疫苗 以色列證明有效

以色列12月20日即啟動全國免疫計畫，為國民注射新冠疫苗。根據發布在推特上並得到知情人士證實的一份研究報告草案，輝瑞-BioNTech疫苗預防實驗室確診感染的有效率為89.4%。兩家公司和以色列衛生部共同開展了初步觀察分析，但報告尚未經過同業評審。

以色列的疫苗接種人口比例目前為全球最高，近半數人口已經接受至少一針注射，上述研究結果也是從以色列發出的一系列積極數據中的最新一個。

關於實驗室確診感染的早期結果很重要，因為這表明此疫苗還可以防止無症狀感染者傳染他人。在各國尋求解除人際接觸限制並重新開放經濟之際，以這種方式阻止病毒傳播是一個關鍵因素。

●費半一支獨秀，台積電ADR也漲

美股紐約三大指數上周五（19日）大致不動聲色，倒是半導體股和小型股在內對經濟敏感的類股勁揚，可見投資人正押注美國經濟未來幾個月將加速復甦，美股多頭走勢尚無終結之象。

小型股組成的羅素2000指數上周五收盤大漲2.2%。受應用材料財測優於預期激勵，費城半導體指數上周五大漲2.4%，台積電ADR漲1.5%，較台北交易股票的溢價高達17.1%。

道瓊和那斯達克綜合指數上周五則幾乎平盤作收，標普500也僅微跌。一周下來，因科技股價位偏高和債券殖利率上揚打壓買氣，道瓊微漲0.1%，標普和那斯達克各跌0.7%和1.6%。

走勢與價格相反的美國10年期公債殖利率走高至1.344%，觸抵去年2月來的最高水準。法國興業銀行策略師范史洛騰說：「投資人只是暫停一下，我們相信還會上漲。當再通膨交易重啟，且更有信心時，股市將延續這幾周出色表現。 」

比特幣漲太凶 連馬斯克也不安

加密貨幣龍頭比特幣（bitcoin）近期總市值突破1兆美元後，報價持續上攻，但執行長馬斯克在推特表示，比特幣價格似乎有點高。

馬斯克在推文上指出：「貨幣只是個數據，讓我們免於以物易物，這種數據和所有數據一樣，都會有延遲和錯誤。而系統將持續演進，讓兩者降至最低。」但他隨後仍說：「儘管如此，比特幣和以太幣的價格似乎還是有點高」。

在比特幣價格攀升之際，加密幣的支持者與懷疑論者，一直在爭奪這波行情的論述主導權。前者認為，能避開通膨等風險的加密幣，是可以長抱的資產；而後者卻覺得，這只不過是搭上各國陸續祭出貨幣與財政刺激措施的投機熱潮。

●德州進入重大災難狀態

強烈暴風雪侵襲美國德州，總統拜登面對上任以來第一場天災，20日批准德州進入重大災難狀態，這將讓德州獲得低利貸款、房屋修繕等方面的聯邦援助，目前德州仍有半數民眾缺乏乾淨水源。

華盛頓郵報指出，繼路易斯安那、奧克拉荷馬州進入緊急狀態後，拜登對德州也做類似宣布，在德州受到影響的個人將能獲聯邦政府的援助，包括臨時住所、房屋修繕等方面的援助，以及低利貸款。

在德州254個郡中，將有77個適用這些援助，包括休士頓周邊、達拉斯與奧斯汀。美國環保署（EPA）另對德州批准緊急燃料豁免，以避免汽油短缺。

此外，產業專家示警，因天候寒冷而關閉的德州煉油廠，可能需要數周才能恢復正常運作，帶動汽油價格上漲。路透報導，Lipow石油合夥人公司總裁利波表示，受酷寒天候影響的煉油廠，可能需要二周半至三周的時間，才能大致恢復運作。

在暴風雪侵襲下，德州上周約五分之一的煉油廠停擺，原因是停電以及天然氣和供水短缺。美國汽車協會（AAA）表示，平均汽油價格已升抵每加侖2.33美元，上周漲6美分，上月則漲9美分。該協會並預估，汽油庫存可能下滑，導致本月底前汽油價格居高不下。

●主計總處看好出口暢旺 須提防台幣再升值壓力

台灣將今年的出口成長預測提高一倍多，同時警告說，全球搶購電腦晶片將給台幣帶來進一步升值壓力。

主計總處周六表示，今年出口可能成長9.58%，高於此前預期的4.59%。彭博報導，主計長朱澤民說，台灣去年貿易順差588億美元，預計今年將達到639億美元，會讓台幣升值壓力升高，大家要注意。

新冠疫苗 以色列 比特幣

延伸閱讀

特斯拉擴大釋單 系統電業績進補

態度轉保守 馬斯克：比特幣價格有點高

馬斯克說未來勢必要有「火星幣」 同名加密幣意外飆漲

市值首度突破1兆美元 馬斯克：比特幣價格似乎有點高

相關新聞

態度轉保守 馬斯克：比特幣價格有點高

加密貨幣龍頭比特幣（bitcoin）近期總市值突破1兆美元後，報價持續上攻，連帶將第二大加密貨幣以太幣（Ether）報價...

美債殖利率勁升 景氣向好

美國公債實質殖利率（扣除通膨後的殖利率）大幅加速上升，主因投資人預期拜登政府提出的1.9兆美元紓困兼復甦計畫，將在今年稍...

特斯拉投資比特幣 有望比賣車賺更多

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）2月初的申報文件顯示，1月已買進價值15億美元的比特幣，如今隨著這個加密貨幣價格持續創...

趁疫情展開改革 歐洲銀行大整頓

歐洲的銀行業正趁著新冠肺炎疫情展開投資人多年來企盼的大刀闊斧改革，除了大舉裁員、大規模關閉分行外，還強迫使客戶轉向線上服...

網購消費激增 PayPal市值超車萬事達卡

美國支付平台PayPal股價在新冠肺炎疫情期間飆漲，市值更一舉超越老牌信用卡公司萬事達卡（Mastercard），凸顯新...

限發獎金浪潮擴散 歐美金融業分紅縮水

歐洲金融業去年的交易和併購業務業績亮眼，但銀行家發現自己分到的獎金卻未令人眼睛為之一亮，包括德意志和瑞士信貸在內的業者都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。