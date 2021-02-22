今天開盤前 五件國際事不可不知

以色列研究證實，輝瑞-疫苗能夠阻止冠狀病毒傳播，成為全球第一個可供他國參考的實證效果。以下是今天開盤前，最值得關注的五件國際要聞：

●輝瑞-BioNTech疫苗 以色列證明有效

以色列12月20日即啟動全國免疫計畫，為國民注射新冠疫苗。根據發布在推特上並得到知情人士證實的一份研究報告草案，輝瑞-BioNTech疫苗預防實驗室確診感染的有效率為89.4%。兩家公司和以色列衛生部共同開展了初步觀察分析，但報告尚未經過同業評審。

以色列的疫苗接種人口比例目前為全球最高，近半數人口已經接受至少一針注射，上述研究結果也是從以色列發出的一系列積極數據中的最新一個。

關於實驗室確診感染的早期結果很重要，因為這表明此疫苗還可以防止無症狀感染者傳染他人。在各國尋求解除人際接觸限制並重新開放經濟之際，以這種方式阻止病毒傳播是一個關鍵因素。

●費半一支獨秀，台積電ADR也漲

美股紐約三大指數上周五（19日）大致不動聲色，倒是半導體股和小型股在內對經濟敏感的類股勁揚，可見投資人正押注美國經濟未來幾個月將加速復甦，美股多頭走勢尚無終結之象。

小型股組成的羅素2000指數上周五收盤大漲2.2%。受應用材料財測優於預期激勵，費城半導體指數上周五大漲2.4%，台積電ADR漲1.5%，較台北交易股票的溢價高達17.1%。

道瓊和那斯達克綜合指數上周五則幾乎平盤作收，標普500也僅微跌。一周下來，因科技股價位偏高和債券殖利率上揚打壓買氣，道瓊微漲0.1%，標普和那斯達克各跌0.7%和1.6%。

走勢與價格相反的美國10年期公債殖利率走高至1.344%，觸抵去年2月來的最高水準。法國興業銀行策略師范史洛騰說：「投資人只是暫停一下，我們相信還會上漲。當再通膨交易重啟，且更有信心時，股市將延續這幾周出色表現。 」

●比特幣漲太凶 連馬斯克也不安

加密貨幣龍頭比特幣（bitcoin）近期總市值突破1兆美元後，報價持續上攻，但執行長馬斯克在推特表示，比特幣價格似乎有點高。

馬斯克在推文上指出：「貨幣只是個數據，讓我們免於以物易物，這種數據和所有數據一樣，都會有延遲和錯誤。而系統將持續演進，讓兩者降至最低。」但他隨後仍說：「儘管如此，比特幣和以太幣的價格似乎還是有點高」。

在比特幣價格攀升之際，加密幣的支持者與懷疑論者，一直在爭奪這波行情的論述主導權。前者認為，能避開通膨等風險的加密幣，是可以長抱的資產；而後者卻覺得，這只不過是搭上各國陸續祭出貨幣與財政刺激措施的投機熱潮。

●德州進入重大災難狀態

強烈暴風雪侵襲美國德州，總統拜登面對上任以來第一場天災，20日批准德州進入重大災難狀態，這將讓德州獲得低利貸款、房屋修繕等方面的聯邦援助，目前德州仍有半數民眾缺乏乾淨水源。

華盛頓郵報指出，繼路易斯安那、奧克拉荷馬州進入緊急狀態後，拜登對德州也做類似宣布，在德州受到影響的個人將能獲聯邦政府的援助，包括臨時住所、房屋修繕等方面的援助，以及低利貸款。

在德州254個郡中，將有77個適用這些援助，包括休士頓周邊、達拉斯與奧斯汀。美國環保署（EPA）另對德州批准緊急燃料豁免，以避免汽油短缺。

此外，產業專家示警，因天候寒冷而關閉的德州煉油廠，可能需要數周才能恢復正常運作，帶動汽油價格上漲。路透報導，Lipow石油合夥人公司總裁利波表示，受酷寒天候影響的煉油廠，可能需要二周半至三周的時間，才能大致恢復運作。

在暴風雪侵襲下，德州上周約五分之一的煉油廠停擺，原因是停電以及天然氣和供水短缺。美國汽車協會（AAA）表示，平均汽油價格已升抵每加侖2.33美元，上周漲6美分，上月則漲9美分。該協會並預估，汽油庫存可能下滑，導致本月底前汽油價格居高不下。

●主計總處看好出口暢旺 須提防台幣再升值壓力

台灣將今年的出口成長預測提高一倍多，同時警告說，全球搶購電腦晶片將給台幣帶來進一步升值壓力。

主計總處周六表示，今年出口可能成長9.58%，高於此前預期的4.59%。彭博報導，主計長朱澤民說，台灣去年貿易順差588億美元，預計今年將達到639億美元，會讓台幣升值壓力升高，大家要注意。