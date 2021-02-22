特斯拉投資比特幣 有望比賣車賺更多

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）2月初的申報文件顯示，1月已買進價值15億美元的比特幣，如今隨著這個加密貨幣價格持續創高，分析機構估計特斯拉投資比特幣的帳面獲利，目前至少為10億美元，有望超越該公司去年的電動車銷售獲利。

韋德布希證券公司分析師艾夫斯（Dan Ives）20日指出：「根據我們的計算，我們估計特斯拉目前獲利約10億美元，從這個角度來看，特斯拉投資比特幣所賺的錢，可望比去年全年賣（電動）車的獲利還多。」

艾夫斯也說，目前尚不清楚特斯拉買進比特幣的操作是否為炒作話題，儘管這樣才符合外界對特斯拉執行長馬斯克的打破舊習印象，不過艾夫斯仍相信此舉可能在未來促使其他企業跟進，即將部分現金換成比特幣。

特斯拉本月初成為最新一家持有比特幣的知名大型企業，凸顯這個加密幣獲得愈來愈多人採納。外界認為此舉進一步提高了這個新興資產的地位。比特幣價格19日飆漲至54,000美元，推升總市值突破1兆美元，進一步強化了這個加密幣的地位。比特幣21日盤中報57,176.6美元，FactSet的數據顯示，比特幣今年來飆漲逾90%。