市值首度突破1兆美元 馬斯克：比特幣價格似乎有點高
在比特幣市值首度突破1兆美元後，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克20日在推特表示，比特幣價格似乎有點高，顯示比特幣近來的漲勢，也讓部分支持比特幣的大咖感到瞠目結舌。
馬斯克在推文上指出：「貨幣只是個數據，讓我們免於以物易物，這種數據和所有數據一樣，都會有延遲和錯誤。而系統將持續演進，讓兩者降至最低。」但他隨後仍說：「儘管如此，比特幣和乙太幣的價格似乎還是有點高」。
馬斯克推文回應的對象是希夫（Peter Schiff）；希夫是個加密幣懷疑論者，並認為貴金屬優於比特幣與法定貨幣。
馬斯克才在19日的推文說，比特幣「只是沒現金那麼愚蠢的流動性形式」，似乎是為了捍衛他執掌的特斯拉買進比特幣的決定，但他也說特斯拉的決定，並非「直接反映他個人的意見」。
在比特幣價格攀升之際，加密幣的支持者與懷疑論者，一直在爭奪這波行情的論述主導權。前者認為，能避開通膨等風險的加密幣，是可以長抱的資產；而後者卻覺得，這只不過是搭上各國陸續祭出貨幣與財政刺激措施的投機熱潮。
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