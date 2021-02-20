共同應對陸俄挑戰 拜登喊話歐洲盟友：美國回來了

美國總統拜登執政滿一個月之際，登上慕尼黑安全會議，首度公開對歐洲盟友喊話，指民主發展正遭遇攻擊，美歐攜手合作才能應對中俄挑戰；拜登表示，中國大陸政府實施經濟霸凌與脅迫，破壞世界經濟基礎，每一個人都要服膺相同規則，包括中國大陸公司。

拜登延續其「美國回來了」的外交政策，向歐洲盟友喊話，並宣布投入20億美元給世界衛生組織(WHO)所主導的入新冠疫苗全球取得機制(COVAX)。

在拜登上台之前，中國大陸與歐盟去年底共同宣布完成中歐投資協定談判；中共將對歐盟進一步開放市場，並形同和歐盟一致對抗時任川普政府的「美國優先」保護主義路線，媒體分析，北京趕在拜登「聯歐制中」前下一步棋；當時拜登的準國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)曾推文暗示歐盟暫緩該協定。

拜登的演講並未談及中歐投資協定，而是在呼籲民主夥伴合作應對共同挑戰時，提到中國大陸，他說，「我們必須共同準備一場與中國的長期戰略競爭。」

「與中國的競爭會很艱辛(stiff)。」拜登說，這可以預期，過去70年來，美歐與亞洲盟友在印太地區建立聯盟；要贏得未來的競爭，就必須對歷史性投資和夥伴關係保持頭腦清醒；必須共同保護研發、智慧財產與開放社會的創造力；確保利益平均分配非集中於少數人。

拜登表示，「我們必須反擊中國政府破壞國際經濟體系的經濟霸凌與脅迫。每個人都要遵守相同規則，美國與歐洲企業必須揭露其治理架構，阻止壟斷。中國企業也應當遵從相同標準。」

拜登表示，必須在尖端科技、網路空間行為、人工智慧與生物科技上制定規範，避免被用來壓制人們，也要捍衛民主價值觀，才能達到上述目標。

有關俄羅斯，拜登說，克里姆林宮攻擊民主，試圖破壞民主政府體系；俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）尋求弱化歐盟與北約聯盟，破壞跨大西洋的團結，因此，美歐共同為烏克蘭主權挺身而出至關重要。

拜登表示，這不是要東西對抗，也不是要發生衝突，世界各國應可在不受脅迫的狀態下，決定其未來道路，「我們不能也不會重返冷戰的對抗與僵化聯盟。」

拜登表示，美國回來了，他要除去外界對美國的懷疑，美國將會與歐盟夥伴緊密合作，共同應對挑戰；美國致力於北大西洋公約聯盟，樂見歐洲增加投資軍事建設，強化防衛，美國將信守北約組織公約第5條所規定的「互助防禦」，「『攻擊其中一個，就是攻擊所有人』，這是我們屹立不搖的誓言。」

拜登說，他不僅收回前任政府從德國裁撤駐軍的命令，還取消在德國駐軍規模上限。

「過去數年，跨大西洋關係備受考驗」，拜登說，「美國已決定重新與歐洲交往、與歐洲諮商，贏回受信賴的領導地位。」

拜登表示，包括歐洲與美國，民主發展正遭遇攻擊；從第四次工業革命到全球疫情大流行，民主與獨裁(autocracy)激辯誰才是最好的治理方式，如今是未來方向的關鍵時刻，民主必將獲勝。

拜登表示，「有些人爭辯『獨裁是世界領導人的最佳前進方向』，還有一些人認為『民主對於應對這些挑戰至關重要』，歷史學家將細察並寫下這一刻。」

拜登表示，捍衛民主責無旁貸，必須證明民主並非歷史遺物，而是復興對未來承諾的唯一最佳途徑，他呼籲民主夥伴以實力和信心合作。