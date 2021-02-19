美國正式重返巴黎氣候協定 布林肯：氣候變遷為重心

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務卿布林肯。路透社
美國國務卿布林肯。路透社

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)19日發布聲明表示，美國總統拜登上月20日就職當天，簽署重返巴黎氣候協定的文件，美國今天正式重新加入巴黎氣候協定，成為締約方。

布林肯表示，巴黎氣候協定是全球行動史無前例的框架，美國協助其設計與實現，目標在幫助所有人避免災難性全球暖化，並在全球範圍內建立抵禦氣候變遷的恢復力。

布林肯表示，美國已重新加入，未來的工作更加重要；美國將氣候變遷納入各層級的雙邊及多邊對話，共商合作。

「氣候變遷與科學外交不再成為美國外交政策的『附加』，將成為美國國內外政策的重心。」布林肯說，在美國對國家安全、移民、全球公衛與經濟外交和貿易談判中，氣候變遷至關重要。

布林肯今天發布聲明後，氣候變遷總統特使柯瑞(John Kerry)行程滿檔，將發表兩場演說，並與義大利駐美大使館和聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)分別對話，共商氣候變遷挑戰。

氣候變遷 巴黎氣候協定 布林肯

延伸閱讀

拜登上任一個月 美國正式重返巴黎氣候協定

美澳印日同口徑！反中改變區域現狀

棉裡藏針互批疫情 安理會美中又交鋒

美英法德外長會談共識 因應中國對全球構成挑戰

相關新聞

美股道瓊早盤小漲 財長葉倫說仍需大規模刺激計畫

美股19日早盤溫和上漲，道瓊工業指數漲54點，主因是美國財政部長葉倫表示，為了讓美國經濟迎來全面復甦，大型刺激計畫仍有其...

彭博：蘋果研發iPhone磁吸行動電源 可望成熱銷新配件

彭博資訊引述消息人士報導，蘋果正在為最新款iPhone研發能夠無線充電的磁吸式行動電源，做為新配件，這將有可能成為該公司...

疫情拖累業績 雷諾集團2020年虧損創紀錄

法國汽車製造商雷諾（Renault）今天表示，由於冠狀病毒大流行重創業績，雷諾2020年帳列虧損空前嚴重，預期今年景況也...

美國正式重返巴黎氣候協定 布林肯：氣候變遷為重心

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)19日發布聲明表示，美國總統拜登上月20日就職當天，簽署重返巴黎氣候協定...

比特幣突破5.3萬美元再創新高 市值逼近1兆美元

比特幣19日再創新高，突破53,000美元，市值逼近1兆美元大關。

地震影響持續 豐田8座工廠下周繼續停工

豐田汽車（Toyota）19日表示，受日本東北地區13日發生的強震影響，國內八座工廠將從下周一（22日）起停工一至兩天。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。