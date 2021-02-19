美國正式重返巴黎氣候協定 布林肯：氣候變遷為重心

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)19日發布聲明表示，美國總統拜登上月20日就職當天，簽署重返巴黎氣候協定的文件，美國今天正式重新加入巴黎氣候協定，成為締約方。

布林肯表示，巴黎氣候協定是全球行動史無前例的框架，美國協助其設計與實現，目標在幫助所有人避免災難性全球暖化，並在全球範圍內建立抵禦氣候變遷的恢復力。

布林肯表示，美國已重新加入，未來的工作更加重要；美國將氣候變遷納入各層級的雙邊及多邊對話，共商合作。

「氣候變遷與科學外交不再成為美國外交政策的『附加』，將成為美國國內外政策的重心。」布林肯說，在美國對國家安全、移民、全球公衛與經濟外交和貿易談判中，氣候變遷至關重要。

布林肯今天發布聲明後，氣候變遷總統特使柯瑞(John Kerry)行程滿檔，將發表兩場演說，並與義大利駐美大使館和聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)分別對話，共商氣候變遷挑戰。