黃金創30年來最糟開年局面 油價大跌 銅漲破8,500美元

黃金連續六日下跌，今年初已創下30年來最糟糕的開年局面；原油價格出現近一個月最大跌幅，追隨了整體金融市場的跌勢，因美國持續的能源危機可能使煉油廠未來一周繼續關閉；倫敦銅價創下八年來高峰。

●金價六連跌

紐約商品交易所4月交割的黃金期貨合約一度下跌0.4%，觸及7月2日以來最低位每英兩1,766.60美元，收盤時收復失地上漲0.1%。現貨金價下跌0.1%。連續第六天下跌，跌勢創下2018年末以來最長。

彭博匯總數據顯示，2021年迄今現貨金價下跌了6.5%，創下1991年以來最差的開年。

芝加哥Zaner Group的高級副總裁Peter Thomas說，隨著「利率上升和通膨預期觸頂，我們看到大量黃金獲利了結，人們正在從黃金轉向銅等工業金屬」， 「這是場完全風暴」。

「曲線趨陡和實際利率再次開始攀升是金價疲軟的主要根源，」 道明證券的分析師Ryan McKay說，「還有一些技術方面的問題，許多人擔心死亡交叉正在形成」。

●油價下跌

周四紐約市場原油期貨下跌1%。雖然罕見的寒冷天氣導致美國石油產量暴跌近40%，但是煉油廠的石油需求預計會保持疲弱，因為嚴寒天氣引發許多生產問題之後，墨西哥灣沿岸的煉油廠進行維修和重新啟動生產都需要一定時間。

美國股市在初請失業金人數創下四周新高後走弱，也給油價帶來壓力。

「目前，我們面臨煉油能力和石油產量雙雙下降的局面，因此並不存在特別的供應壓力，市場正在反映這一點，」道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示。與此同時，儘管原油庫存下降，但有一種感覺是「油價的上漲可能有點過頭了」。

3月交割的西德州中級原油（WTI）下跌62美分，收於每桶60.52美元。4月交割的布蘭特原油期貨價格下跌41美分，收於每桶63.93美元。

●銅價突破8,500美元

倫敦金屬交易所(LME)銅價一度上漲2.9%至8,633美元，為2012年4月以來最高價位。倫敦時間17:51，結算價報每噸8,553美元。

「我仍然認為今年將達到10,000美元，」美國銀行金屬研究部負責人Michael Widmer在倫敦接受電話訪問表示。「值得注意的是，美國和歐洲需求甚至都還沒開始適當反彈」。

LME其它基本金屬也全線上漲，錫價觸及每噸25,000美元上方的九年高點，鋁價上漲1.1%。